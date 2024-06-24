Представитель интернет-магазина Freemans Лиз Кинг рассказала, что одна популярная в 1990-х годах вещь из женского гардероба стала модной среди молодежи. Ее комментарий публикует The Sun.

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По словам эксперта, продажи бюстгальтеров с эффектом пуш-ап выросли на 61 процент. При этом частыми покупателями данной модели нижнего белья являются представители поколения Z. Кинг пояснила, что такие бюстгальтеры стали актуальными благодаря новому сезону сериала «Бриджертоны». Одна из главных героинь Пенелопа Фезерингтон, роль которой исполнила ирландская актриса Никола Коклан, в каждом эпизоде появляется в платьях с корсетным верхом, подчеркивающим ее пышную грудь.

Кинг отметила, что наряду с бюстгальтерами с эффектом пуш-аш выросли продажи трусов с высокой посадкой.

«Трусы с завышенной талией — идеальный противовес бюстгальтерам пуш-ап, поскольку они обеспечивают комфорт, контроль и создают сексуальный силуэт», — уточнила собеседница портала.



Ранее сообщалось, что у молодежи стали модными спортивные брюки, дизайн которых имитирует джинсы.