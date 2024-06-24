Модель Хейли Бибер засняли в прозрачном комбинезоне

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер появилась на публике в откровенном наряде. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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Папарацци подловили Хейли Бибер и ее супруга Джастина Бибера в Нью-Йорке. Модель была одета в черный комбинезон из прозрачного кружева, который дополнила кожаным тренчем, туфлями на каблуках, солнцезащитными очками, массивными золотыми серьгами, несколькими кольцами и сумкой. Бизнесвумен собрала волосы в пучок и сделала макияж в нюдовых тонах.

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В сентябре 2018 года Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Они расписались в Нью-Йорке, а после организовали торжество, куда пригласили друзей. Модель взяла фамилию супруга после свадьбы.

9 мая Хейли Бибер объявила о первой беременности. Модель устроила съемку в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот. Образ дополнил головной убор и черные солнцезащитные очки. Бизнесвумен также выложила видео, в котором Джастин Бибер целовал ее в губы и обнимал за талию. Позже инсайдер раскрыл подробности беременности модели.

В начале июня сообщили, что Хейли Бибер стала лицом рекламной кампании летней коллекции бренда Saint Laurent. На одном из фото модель позировала в темно-зеленом топе, брюках-карго и коричневых туфлях на каблуках с острым мысом.