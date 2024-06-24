Назван визуально омолаживающий цвет в одежде

Эксперт по цвету Анна Кертис назвала визуально омолаживающий цвет в одежде. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

© Unsplash

Так, Кертис посоветовала обратить внимание на зеленый. По ее словам, данный цвет осветляет тон кожи и делает лицо подтянутее. В качестве примера специалист привела последний выход принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Тогда она появилась на ежегодном военном шоу Trooping the Colour в зеленом платье-пальто Andrew Gn и широкополой шляпе Philip Treacy в тон.

© Globallookpress.com

«Кейт Миддлтон так красиво носила ярко-зеленый цвет. Его интенсивность идеально сочеталась с ее тоном кожи», — отметила она.



Вдобавок Кертис уточнила, что зеленый цвет помогает при стрессовых ситуациях.

«Это цвет баланса и гармонии, и поэтому я настоятельно рекомендую людям носить его в периоды стресса или просто для поддержания чувства спокойствия и равновесия», — пояснила собеседница портала.



В апреле парикмахеры и эксперты косметического бренда по уходу за волосами Hairatin назвали визуально омолаживающие стрижки. В первую очередь они отметили классический боб — прическу с удлиненными у лица и укороченными на затылке прядями.