Топ вещей, которые мужчинам нельзя носить летом, даже в жару

Мы понимаем: хорошо одеваться летом очень сложно. В условиях знойной жары и (иногда) влажности надеть пару брюк и рубашку на пуговицах, да еще и с ботинками, кажется ненужной пыткой. Однако лето — это не повод изобразить певца Джастина Бибера в смысле стиля (он потому и звезда, что он такой один) и начать ходить по городу в вещах, которым позавидуют окрестные подростки или темнокожие рэп-исполнители (если вы — он, дальше можете не читать, одевайтесь на здоровье, как угодно).

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«На самом деле, существует множество альтернатив длинным брюкам и рубашкам. А также множество брендов, которые производят одежду, которая хорошо пропускает воздух и отводит влагу, но выглядит при этом исключительно прилично», — рассказывает стилист Сергей Бойко.



В связи с этим мы составили список из 11 вещей, которые вам точно не стоит носить.

Шорты-карго

Нам нравились ваши шорты-карго году этак в 1999-м. А сейчас? Пришло время для обновления. Шорты-карго подходят парням, которые отправились в поход в горы, работают электриком или им примерно 15 лет. «Остальным лучше надеть шорты с четырьмя карманами и озаботиться приобретением нормальной функциональной сумки, благо выбор просто огромный», — уверен Сергей.

Сандалии с носками

Нет, серьезно? По какой логике кто и когда решил, что это приемлемый образ? Уже написали километры статей, уже прожужжали все уши о том, что так нельзя, обсмеяли со всех сторон, но…

«Сандалии и носки вполне допустимо носить летом по отдельности (носки — с другой обувью), но их никогда нельзя надевать вместе. Никогда», — настаивает стилист.



Солнцезащитные очки в спортивном стиле

Выглядят ли они достойно на профессиональном бейсболисте или яхтсмене? Конечно. Хотя, скорее всего, вы не профессиональный спортсмен и вообще направляетесь на работу в офис. А значит, вам лучше выбрать более классические варианты защиты для глаз.

Шорты для пляжа

Разноцветные шорты могут выглядеть свежо и молодежно — но именно что на пляже, а не в городе. Пожалуйста, не выходите из дома в таком виде, как будто вас покусал бешеный светофор и особо отметился на ваших ногах. Вместо этого выберите однотонные шорты-чинос.

Кроксы

Есть несколько приемлемых случаев, когда кроксы допустимы. Во-первых, вы врач скорой помощи, который целый день стоит на ногах, спасая жизни. Второй — вы работаете садовником или продавцом на рыбном рынке. Если вы кто-то другой, то ношение кроксов — это признание того, что вы просто махнули на себя рукой в смысле стиля. Мы можем понять, почему ваш пятилетний племянник все еще носит их, но у вас нет оправданий.

«Попробуйте присмотреться к удобным и мягким мокасинам, эспадрильям или другим видам летней мужской обуви, может быть, вы просто не знаете о ее существовании», — задается вопросом Сергей.



Майки для спорта

Если вы не собираетесь на баскетбольную тренировку или на игру любимой команды, не стоит надевать майку за пределами дома и называть ее футболкой. Пуговицы с короткими рукавами (да-да, мы о рубашке-поло) выглядят гораздо более изысканно и все еще могут продемонстрировать ваши прекрасные бицепсы с трицепсами.

Простые белые майки (или черные)

«Хотите надеть одну из них под свою настоящую футболку? Отлично! Хотите носить ее как верхнюю одежду? Нет. Просто нет. Если только вашей личной иконой стиля не является Кид Рок или Брюс Уиллис времен „Крепкого орешка“, давайте не будем играть в эту странную игру», — предлагает стилист.



Слишком рваные джинсы

Да, вентиляция стратегически важных мест очень важна. Может быть, у вас самые красивые ноги на свете — поздравляем. Это замечательно, но окружающим не слишком интересно любоваться вашими конечностями через огромное количество дырок в джинсах.

«В качестве альтернативы купите себе просто потертые джинсов из тонкой ткани. С одной аккуратной дыркой. И не в офис», — утверждает Сергей.



Джинсовые шорты

Когда женщины носят джинсовые обрезанные шорты, это сексуально. Когда мужчины пытаются подхватить эту тенденцию, это не так. В общем, все понятно про справедливость (женщины уже забрали себе из мужского гардероба все, что можно и чего нельзя), но так делать не стоит.

Одежда в стиле casual с ног до головы

У вас с сыном-подростком один шкаф на двоих? Вы таким образом хотите выглядеть моложе? Даже программисты и люди очень творческих профессий так больше не одеваются, честное слово!

«Хотите придать образу некую ироничность? Выберите один элемент — бейсболку, майку, часы, кроссовки. А остальное пусть будет в стиле для взрослых», — предлагает Сергей.



Мужские комбинезоны

Мы не можем придумать ни одного случая, когда мужской комбинезон был бы уместен (речь, конечно, не об электриках или там австралийских пожарных с котиками). Словом, нет. Не надо.