Роберт Паттинсон появился на показе Dior Man SS'25 с новой прической

Роберт Паттинсон выбрал идеальное мужское окрашивание на лето!

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Актёр дебютировал со светлыми матовыми кончиками на показе Dior Man весна/лето 2025 в Париже. Он сочетал слегка небрежную причёску с тёмным костюмом, который идеально оттенял его волосы.

Роберт Паттинсон показе Dior Man весна/лето 2025 в Париже

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Паттинсон давно сотрудничает с модным домом и недавно снялся в кампании Dior Icons в апреле. Для кампании он выбирал множество приталенных, но в то же время повседневных образов, среди которых были структурированные пальто и брюки с широкими штанинами.

Кампания дебютировала через месяц после того, как актёр стал отцом дочери от своей невесты Сьюки Уотерхаус. Ждём их выхода в новом составе!