Дезодорант и антиперспирант: в чем разница и что выбрать летом

Масса и вес. Сода и газировка. Антиперспирант и дезодорант. Все это одно и то же, верно? Не совсем. Мы не будем вдаваться в дебаты о газировке, но можем пролить немного света на разницу между антиперспирантами и дезодорантами. Да, и на всякий случай: масса — это характеристика материи, вес — сила гравитации.

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Вернемся к вашим подмышкам. Между антиперспирантом и дезодорантом есть разница. Проще говоря, одно средство скрывает запах тела, а другое предотвращает потоотделение и запах тела. Вам может показаться, что выбор очевиден (лучше убить одним выстрелом больше зайцев, верно?), но есть еще несколько нюансов. Не все подмышки созданы одинаковыми. Поэтому мы попросили дерматолога рассказать о разнице между этими средствами, плюсах и минусах каждого из них, а также о том, какое лучше использовать, когда станет по-настоящему жарко.

Что такое антиперспирант?

Как следует из названия, антиперспиранты блокируют пот благодаря надежному активному ингредиенту под названием алюминий. Да, это тот самый материал, из которого сделаны кухонная фольга и банки из-под газировки.

«Алюминий помогает блокировать протоки, которые вызывают потоотделение, что помогает уменьшить влажность под мышками», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова «Он также помогает уменьшить количество бактерий на коже, которые приводят к появлению запаха подмышек».



В подмышках находятся эккриновые железы, которые активизируются и выделяют пот, когда вы нервничаете (кортикальное потоотделение), едите острую пищу (медуллярное потоотделение) или перегрелись (гипоталамическое потоотделение). В целом, потоотделение — это способ вашего организма регулировать температуру, поэтому, хотя оно может раздражать, это необходимая часть жизни.

Каковы преимущества использования антиперспиранта?

Антиперспирант выполняет двойную нагрузку на потовые железы, что делает его популярным выбором, если вы склонны к обильному потоотделению или живете в очень жарком климате. По сути, все сводится к следующему.

Он блокирует выделение пота

«Главное преимущество использования антиперспиранта — это то, что вам не нужно беспокоиться об избытке пота, который может быть заметен через одежду», — говорит Ирина.



Уменьшает неприятный запах

Влажные подмышки — благоприятная среда для бактерий, вызывающих неприятный запах. Если ваши подмышки сухие, вы реже создаете благоприятную среду для размножения бактерий.

Существуют ли какие-либо риски, связанные с антиперспирантами?

В последние годы антиперспиранты приобрели несколько дурную репутацию. Некоторые опасаются, что чрезмерное воздействие соединений алюминия, таких как хлорид алюминия, хлоргидрат алюминия и цирконий алюминия (все это распространенные ингредиенты антиперспирантов), связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера и повышенным риском рака молочной железы. Но прямых доказательств на сегодняшний день нет.

Однако у антиперспирантов есть несколько доказанных (но гораздо менее серьезных) недостатков. Так, алюминий может уменьшить количество бактерий в подмышках, которые вызывают запах, но также защищают нас от болезнетворных микроорганизмов. Без них вы с большей вероятностью заболеете псориазом, розацеей и акне.

«Жжение и раздражающий контактный дерматит также являются распространенными побочными эффектами, особенно у женщин, которые бреются», — говорит Ирина. «Кроме того, алюминий может вызывать желтое окрашивание ткани, поэтому некоторые люди избегают его по этой причине».



Что такое дезодорант?

Большинство антиперспирантов — это еще и дезодоранты, но все дезодоранты — это не антиперспиранты. Дезодорант — это средство, не содержащее алюминия, которое не блокирует потовые протоки, а устраняет запах.

«Некоторые люди просто не очень потеют», — утверждает дерматолог, поэтому они могут выбрать только дезодорант. Она объясняет, что в состав многих дезодорантов входит спирт, «который помогает уменьшить запах тела, воздействуя на бактерии».



Вы также можете найти дезодоранты с «гидроксидом магния и эфирными маслами, такими как шалфей, эвкалипт и масло чайного дерева», чтобы замаскировать запах. «Некоторые дезодоранты включают пищевую соду, которая может создать щелочной микробиом», то есть, создать PH-среду, слишком высокую для процветания бактерий, вызывающих запах. Каковы преимущества дезодоранта?

Он устраняет запах тела

Нейтрализуя бактерии с помощью таких ингредиентов, как спирт или пищевая сода, дезодорант может помочь справиться с неприятным запахом.

Он может помочь уменьшить трение

В состав некоторых дезодорантов входят питательные компоненты для ухода за кожей, такие как кокосовое масло, масло ши и алоэ, которые помогают уменьшить трение в области подмышек.

Существуют ли какие-либо риски при использовании дезодоранта?

Основные риски, связанные с дезодорантами, связаны с раздражающими ингредиентами. Самая большая проблема — это аллергический контактный дерматит. Эфирные масла и парфюмерия — распространенные виновники, поэтому этих ингредиентов вам лучше избегать.

Спирт также может негативно влиять на кожу.

«Дезодоранты часто бывают на спиртовой основе, — рассказывает Ирина, — поэтому, если у вас очень чувствительная кожа, склонная к раздражению или сухости, вам лучше просмотреть ингредиенты и найти средство без спирта».



Основные различия

В общем и целом, одно не лучше (или безопаснее) другого. Все зависит от того, какие проблемы вы хотите решить и что может выдержать ваша кожа. «Все зависит от личных предпочтений»— подытоживает дерматолог.