Четыре правила для поддержания pH кожи в норме

Процедуры для поддержания красоты кожи — это прекрасно и полезно, и все же важно не забывать о поддержании pH кожи в норме, ведь только таким образом можно добиться сияния кожи изнутри. О том, что такое pH и как поддерживать его в норме, нам рассказала Наталья Шилова, дерматолог, косметолог.

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Зачем нашей коже правильный pH

От уровня pH (кислотно-щелочного баланса) зависит состояние эпидермиса в целом. Помимо того, что при правильном pH кожа выглядит напитанной, она хорошо защищена от внешнего воздействия и и гораздо позже потеряет эластичность.

Определяем свой pH

Многое зависит от вашего типа кожи. Наталья:

«Для сухой кожи нормой pH считается разброс от 3 до 5.5, жирная может доходить и до 6».



Идеальная цифра — 5.5. Понять, что вам стоит проверить уровень pH, можно по состоянию кожи — она начинает необычно быстро сохнуть и шелушиться. Может появляться аллергия на привычную косметику. Вы можете также использовать домашние тестеры для определения pH без участия косметолога.

Как помочь коже поддерживать правильный баланс

Очищающие средства

Нередко именно из-за неправильного очищения начинается большинство проблем. Постарайтесь сделать выбор в пользу средств с нейтральным pH. Если же проблема в жесткости воды, которая пересушивает кожу, есть смысл установить фильтр для смягчения воды.

Тоник

Не все понимают, насколько важен тоник в многоэтапном уходе. Наталья:

«Это промежуточное средство после очищения и до нанесения крема или эмульсии. Самое главное — тоник помогает нормализовать pH. Подбирайте тоник по типу кожи».



Помимо прочего, он помогает полностью убрать остатки гидрофильного масла или другого очищающего средства.

Термальная вода

В жару невозможно постоянно бегать умываться или использовать плотное питательное средство в дневное время. На помощь приходит термальная вода, которая моментально питает кожу, насыщает кислородом, восстанавливает pH и снимает раздражение.

Защита от солнца

Обязательно используем средства с SPF. В летнее время есть смысл поднять уровень защиты до 50 даже в условиях города, особенно если всю зиму вы провели на пилингах и ретиноидах. Не дайте пигментации и сухости ни единого шанса.