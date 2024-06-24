72-летний Олег Газманов раскрыл секрет стройности

Российский певец и композитор Олег Газманов раскрыл секрет стройности. На эту тему он высказался в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

© Lenta.ru

72-летний исполнитель рассказал, что в силу профессии не может позволить себе закрыть глаза на собственный внешний вид.

«Я не выйду к зрителям с пузом, вялым каким-то», — отметил гость передачи.



По словам знаменитости, для поддержания себя в форме он тратит около 15 минут в день, поскольку больше времени на спорт у него нет из-за плотного графика.

«Чем меньше ешь, тем дольше живешь. У меня такой принцип. Мало ем относительно некоторых моих друзей. Стараюсь есть около трех раз в день. Иногда пропускаю вечером прием пищи», — заключил он.



В марте Газманов высказался о включении своих песен в школьную программу.