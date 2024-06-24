Пять мифов о солнцезащитных кремах, о которых стоит задуматься.

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Солнечный свет может быть как благотворным, так и опасным для здоровья кожи. Правильный уход за кожей в период активной солнечной активности имеет большое значение, однако вокруг солнцезащитных средств существует множество заблуждений, которые необходимо развенчать.

Миф первый: нет необходимости наносить кремы с SPF

Многие люди ошибочно полагают, что кремы, защищающие от солнца, важно использовать лишь в летний период или в особо жаркие дни. Однако это далеко не так. Ультрафиолетовое излучение может наносить вред коже в любое время года, независимо от времени суток и погодных условий. Современные технологии позволяют определять интенсивность УФ-излучения по специальному индексу, который обычно можно найти в погодных приложениях. Когда этот индекс достигает 3 и выше, применение солнцезащитного крема становится необходимостью.

Ультрафиолетовые лучи делятся на три категории — UVA, UVB и UVC. Первые два вида представляют наибольшую опасность, поскольку способны попадать в глубокие слои кожи, вызывая ожоги, преждевременное старение и даже рак. Солнцезащитные кремы содержат особые фильтры, отражающие, поглощающие или рассеивающие пагубное излучение, предотвращая его негативное воздействие. Таким образом, использование солнцезащитного средства является обязательным условием для защиты кожи в период повышенной солнечной активности.

"Чем меньше ваш фототип, тем выше у вас вероятность развития солнечных ожогов и злокачественных заболеваний кожи. Наиболее уязвимы перед ними люди с первым и вторым фототипом, а также обладатели большого количества родинок на коже", — отмечает врач онколог Городской клинической онкологической больницы №1 города Москвы.



Миф второй: если наношу макияж, солнцезащитный крем не нужен

Многие женщины ошибочно полагают, что тональные или другие декоративные косметические средства с SPF-фактором обеспечивают достаточную защиту от солнечных лучей. Однако на практике их УФ-фильтрация зачастую бывает недостаточной. Эксперты рекомендуют обязательно использовать полноценный крем от солнца до нанесения макияжа, а обновляя защиту в течение дня, стоит использовать легкие текстуры в виде спреев или стиков. Это позволит сформировать надежный барьер от вредного излучения, не повредив при этом слой косметики.

© Inc-News

Миф третий: кремы с SPF нужны только в летний период

Как мы уже выяснили, ультрафиолетовое излучение представляет опасность для кожи круглый год, а не только в летние месяцы. Высокий УФ-индекс может фиксироваться даже в пасмурную погоду, а также при отражении солнечных лучей от снега. Поэтому применение солнцезащитных средств обязательно во все времена года, если значение индекса УФ достигает 3 и выше. В ясные зимние дни, особенно при нахождении на открытом пространстве, рекомендуется применять средства с повышенным уровнем spf-защиты, например 30 или выше.

Миф четвертый: химические фильтры в кремах очень вредны

Это достаточно распространенное, но в корне ошибочное мнение. Современные химические фильтры второго поколения, такие как Uvinul a plus, T 150, Tinosorb M и S, практически безвредны и одобрены регулирующими органами для использования. Более того, их преимуществом по сравнению с минеральными фильтрами является более тонкая текстура и равномерное распределение на коже. В то же время устаревшие химические фильтры первого поколения, такие как парааминобензойная кислота, действительно могут вызывать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей и детей. Но говорить о вредности всех химических компонентов в солнцезащитных кремах неверно.

Миф пятый: солнцезащитные средства для лица и тела не отличаются

Несмотря на кажущееся сходство, кремы для разных участков тела имеют свои особенности. Средства для лица, как правило, обладают более легкой и нежирной текстурой, а также содержат дополнительные компоненты, специально подобранные для более чувствительной кожи лица. Для тела же используются более плотные формулы. Такое различие продиктовано особенностями строения и потребностей кожи разных зон. Поэтому крайне важно подбирать солнцезащитные средства в соответствии с тем, для какой части тела они предназначены.