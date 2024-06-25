Десять вариантов, с чем носить костюмный жилет и быть в тренде

Костюмный жилет, который раньше плохо представлял себя вне строгой «тройки», вдруг достиг самостоятельности. Уже какой сезон подряд он легко заменяет собой топы, майки и футболки. Если вы до сих пор сомневаетесь, что жилет можно носить абсолютно со всем, вдохновитесь примером инфлюенсеров.

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Что мы имеем помимо классического комбо с брюками и пиджаком? Вот интересный лайфхак: подружить вещи из разных костюмов. В жаркую погоду про пиджак спокойно забываем и носим жилет на голое тело — выглядит это чертовски сексуально. Впрочем, в качестве нижнего слоя всегда можно взять майку либо футболку. Эти же приемы используем и в других сочетаниях — с шортами и юбками.

При этом не возбраняется, если низ будет отличаться от жилета по ткани. Подойдут джинсовые шорты, в том числе с трендовым металлическим блеском, или шелковая юбка в бельевом стиле. Особенно элегантно смотрится макси-длина. Хочется мини? Пожалуйста! С брючными поясными изделиями еще проще: в дуэте с жилетом готовы выступать и джинсы, и треники, и струящиеся шелковые брюки, и бриджи.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru