Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид приехали на модный показ верхом на лошадях

28-летняя Кендалл Дженнер и 29-летняя Джиджи Хадид проехались верхом на показе Vogue World: Paris. Модели приняли участие в показе, приуроченном к объединению мира спорта и моды накануне Олимпиады-2024. Кендалл и Джиджи примерили на себя образы наездниц. Дженнер и Хадид проехали на лошадях по площади легендарной Вандамской площади.

© globallookpress

Модный дом Hermès создал образы не только для бывших ангелов Victoria’s Secret, но и для их лошадей. Животные вальяжно прошлись по центру Парижа в стильных платках бренда.

© Кадр из репортажа Vogue

Кендалл и Джиджи на протяжении всего показа старались сохранять спокойствие и самообладание, однако изредка они аккуратно гладили лошадей, чтобы подбодрить их. Модели стали одними из главных звёзд показа, а решение вывести на улицы лошадей стало отличным ходом. Девушки сохраняли самообладание, но в какие-то моменты не могли удержаться от того, чтобы погладить лошадей. Животные, кстати, вышагивали по Вандомской площади в платках от того же Hermès.