Бюст с рогами: Кара Делевинь в оригинальном платье на открытии выставки Vogue World: Paris

Поговорим о сексуальности и уверенности в себе! Кэти Перри явно можно назвать адептом Vogue World: Paris, ведь что она зажгла подиум на Вандомской площади! Певица прошлась по Парижу в винтажном платье от Noir Kei Ninomiya с геометрическими вырезами по всему периметру и цветочными бутонами из тюля по всей юбке. Наряд позволял разглядеть тело певицы и выглядел очень эффектно. Кэти явно удивила всех присутствующих и, вероятно, зрителей прямой трансляции, которую вела Кара Делевинь.

Певица убрала свои тёмные волосы с лица, накрасила губы розовой помадой и нанесла подходящие тени для век. А из обуви выбрала кожаные сапожки на шнуровке. Ну очень стильно!

Кэти Перри в образе от Noir Kei Ninomiya для Vogue World: Paris

В этом году мероприятие было посвящено связи между модой и спортом, поэтому показ был разделён на десятилетия, начиная с 1920-х годов. Каждое десятилетие демонстрировало разные виды спорта и акцентировало внимание на французских дизайнерах и домах моды.

В показе участвовали как современные, так и исторические французские дизайнеры и дома моды, которые традиционно представляют свои коллекции в Париже. В шоу также приняли участие более 500 спортсменов, артистов, неожиданных гостей и моделей. В этом году мероприятие стало третьим в серии Vogue World после первого показа от этого издания на Неделе моды в Нью-Йорке в 2022 году. Прошлогодний Vogue World: London главный редактор Vogue Анна Винтур назвала «гламурным вечером в театре». Но 2024 явно ему не уступает!

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