Филипп Киркоров столкнулся с критикой из-за нового образа

Филипп Киркоров любит экспериментировать со своими образами и всегда открыт новому. Однако очередная смена имиджа спровоцировала появление насмешек в адрес короля российского шоу-бизнеса.

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Филиппа Киркорова высмеяли в сети из-за новой стрижки. Музыкант, привыкший эпатировать публику всеми возможными способами продемонстрировал максимально неожиданную прическу, которую даже самые преданные его поклонники тут же подняли на смех.

«Стрижка Филиппок», «Так вот, как стригут под горшок», «Как у кузнеца Вакулы из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», — соревновались в остроумии подписчики артиста.



Сам же Киркоров гордо щеголял смелым образом и на светских раутах, и в новом клипе ничуть не обижаясь на сарказм интернет-пользователей, объявивших, казалось, негласный конкурс на самое остроумное описание его новой стрижки. Как долго народный кумир будет радовать хейтеров своими завитыми волосами — неизвестно.