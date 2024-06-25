Стилист назвал самый модный аксессуар этого лета

Народный стилист продолжает раздавать модные советы в своем телеграм-канале. Его подписчики уже знают, какую вещь стоит в этом сезоне достать из архивов, что станет маст-хэвом сезона, а накануне рассказал, какой необычный аксессуар может сделать трендовым даже самый скромный образ.

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«Авоська — идеальная недорогая сумка на лето! Подойдет как для города, так и для пляжного отдыха!» — написал эксперт.



Примечательно, что за этой трендовой вещью не придется охотиться: ее можно купить в ближайшем продуктовом магазине.

Чтобы не быть голословным, Рогов показал, как авоську носят инфлюенсеры. Обратите внимание, что луки у девушек действительно разные. Не беда, если авоська не классического цвета. Напротив, на оставшиеся пару месяцев лета можно запастись несколькими и менять их в зависимости от цветовой гаммы образа.

Ранее стилист назвал необычный тренд летнего сезона, который точно не оставит равнодушными окружающих.

* Запрещен в РФ.