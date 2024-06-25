Похудевшая Кэти Перри прошлась по подиуму на Vogue World Paris в смелом образе

За последнее время певица обзавелась практически модельными параметрами. Кэти Перри вышла на подиум в рамках проекта Vogue World Paris, который направлен на объединение моды и спорта. Перри появилась перед камерами в дерзком образе, состоящем из кожаного платья с прорезями и без нижнего белья.

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Дополнением наряда стали декоративные элементы в виде цветов, а также остроносые сапоги на шпильке. Кроме того, Кэти вышла на подиум с дерзким макияжем с акцентом на губы. В этот раз Перри отказалась от каких-либо украшений, так как выбранное ею платье оказалось «самодостаточным».

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Пользователи Сети отметили, что после похудения артистка стала всё чаще отдавать предпочтение откровенным лукам. Некоторые предположили, что добиться идеальных форм Кэти удалось благодаря препаратам для похудения. Сама певица не обращает внимания на негативные комментарии, а вместо этого наслаждается собой и результатом своей упорной работы над внешностью.