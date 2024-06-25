От прямых до афро: какие прически подойдут для разных волос?

Женщина прекрасна сама по себе. Но нет предела совершенству, и она всегда стремится преобразовать свою внешность, показать себя с лучшей стороны, выглядеть красивей. Если говорить о лице, то, кроме макияжа, способного до неузнаваемости изменить своего носителя, нельзя не упомянуть о цвете волос, стрижках, прическах и укладках. Их восприятие во многом зависит от формы лица человека и резонирования с его образом. Но гораздо большую роль в этом играет тип волос. Что это такое, и почему так важно, рассказал парикмахер, колорист, мастер международного класса Александр Кувватов.

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Что такое тип волос?

Под этим термином подразумевается преимущественно форма волоса. Принято выделять 4 основных вида:

Прямые;

Вьющиеся;

Кудрявые;

Афрокудри.

Кроме текстуры, волосы также можно классифицировать по структуре (тонкие, средние, толстые), по типу кожи головы (нормальная, сухая, жирная).

Прежде чем создавать прическу или укладку клиенту, парикмахер всегда обращает внимание на тип волос. В зависимости от их формы есть возможность сделать определенную разновидность укладки, стрижки, использовать те или иные техники создания цвета.

У каждого типа волос существуют свои, присущие только ему свойства. Например, прямым легко придать любую форму. Для них подходят большинство стрижек и укладок. С волнистыми и афрокудрями гораздо сложнее. Здесь необходимо не только подобрать удачную прическу в соответствии с образом, но и удостовериться, что это технически выполнимый вариант, а результат работы будет смотреться женственно, стильно и привлекательно.

Тип волос формируется внутриутробно и не меняется на протяжении всей жизни человека. Но не только генетические особенности определяют их структуру и внешний вид. Рацион, окружающая среда, климат, здоровье человека — важные факторы, которые могут повлиять на качество волос, но полностью изменить тип они неспособны.

Прямые волосы

Данный тип дает мастеру больше всего возможностей в создании укладок и текстур. Такие волосы легко выпрямляются и в зависимости от густоты могут выглядеть шикарно длинными. Если они не обладают большим объемом, то хорошо смотрятся в стильных коротких стрижках и каре.

Прямые волосы вы можете сделать агрессивными и подвижными с помощью укладки. Также их легко завить и придать красивые волны, кудри или афрокудри. Если вы обладательница густых или средней густоты прямых волос, то выбор причесок и укладок у вас огромен. Но многое зависит от вашего типа лица и позиционирования себя в обществе.

Для тонких и редких прямых волосы настоятельно не рекомендуется отращивать «крысиный хвостик». Лучше сделать прекрасную короткую стрижку, которая будет вам к лицу.

Вьющиеся волосы

Самый сложный и порой ненавистный тип волос для своих носителей. С одной стороны, они могут принимать любое обличье: быть прямыми или кудрявыми. Но, как только повышается влажность воздуха, их обладательница резко превращается в «пушистика», теряя все, что было создано непосильным трудом.

Именно поэтому женщины с этим типом волос или делают завивку, или выпрямляют пряди кератином, чтобы уйти в третий или первый тип. Хотя, с точки зрения форм, на них очень женственно смотрятся каре, как массивные, так и градуированные или в слоях. Этот тип отлично укладывается модными фенами в крупные локоны с красивым объемом. А если поработает профессионал, из-под его рук может выйти весьма привлекательная девушка с прической «жены Кролика Роджера».

Кудрявые волосы

Для такого типа идеально подходят укладки «кудрявым методом». Чтобы сделать их агрессивными и подвижными, создается форма каскада (слои). Если хочется более плотные и романтические варианты, делают стрижку одной длины или иногда добавляют текстуры.

Кудрявые волосы, несмотря на «непослушность», создают воздушный образ девушки, привносят в него глубокую женственность и природную красоту. Если уметь правильно распорядиться этим «подарком природы», можно всегда выглядеть неотразимо.

Афрокудри

Самые распространенные прически для такого типа волос — различные косы и короткие стрижки. Что касается четких срезов и правильной геометрии, их создание приведет к фиаско: никто не увидит этой точности, а форма может сильно исказиться.

Афрокудри красиво смотрятся на волосах разной длины. Чаще всего за основу берут прическу типа каскад, которая придает локонам пышность, загадочность и сексуальность.

Различные типы волос диктуют свои правила создания прически. Если нет возможности самостоятельно сделать стильную укладку, лучше обратиться к профессионалу. Любой парикмахер начинает работу с «диагностики» волос, предлагает подходящие образу стрижки, опираясь на свой опыт и пожелания клиента. Остается лишь выбрать вариант, который не только подойдет вашей внешности, но и будет созвучен внутреннему миру.