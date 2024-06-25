Молодежь пристрастилась к дрянной моде в 2024 году

Молодежь пристрастилась к небрежным нарядам в 2024 году. Об этом сообщает New York Post (NYP).

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Речь идет о модном течении под названием «паршивое лето» или «дрянная мода», которое является противоположностью эстетики clean girl. Тенденция предполагает небрежную прическу, смазанный макияж и мятую одежду. Популяризатором тренда считают певицу Charli XCX, которая регулярно выступает перед публикой в подобных образах.

Отмечается, что количество поисковых запросов в TikTok на тему «паршивого лета» значительно выросло в последний месяц.

В мае стилист Александр Рогов порекомендовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.