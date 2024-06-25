Гостья захотела пойти на свадьбу в платье Shein и вызвала споры в сети

Гостья захотела пойти на свадьбу в платье китайского бренда Shein и вызвала споры в сети. Соответствующие пост и комментарии появились на платформе Reddit.

© unsplash

Пользовательница сети с никнеймом @ImADoctorIfISayIAm разместила снимки наряда, который собирается надеть на торжество. Так, на размещенных фото запечатлена модель, позирующая в черном платье, оформленном сеткой, разрезом на бедре и цветочным принтом. При этом в публикации девушка уточнила, что церемония состоится в октябре.

© Социальные сети

Многие юзеры не оценили выбор автора поста, о чем принялись писать в комментариях.

«Сетчатое платье от Shein — это не стильно», «Оно выглядит таким дешевым», «Эта сетка портит платье... Продолжайте искать», «Мило, но я боюсь, что это не будет хорошим вариантом», «Неплохое платье, но к нему нужно подобрать аксессуары», «Мне очень нравится это платье», «На вашем месте я бы сразу взяла его», — высказывались они.



Ранее пользователи сети оценили дресс-код для гостей на свадьбу фразой «это преступление». Юзерша с никнеймом @aliyahnh рассказала, что приглашена на церемонию, и показала наряд, который собирается надеть на мероприятие. При этом она отметила, что жених и невеста установили правила к внешнему виду гостей.