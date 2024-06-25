Косметолог предостерег от некоторых ошибок при уходе за кожей лица

Большинство женщин при уходе за кожей допускают распространенные ошибки — от некорректного умывания до неправильного выбора уходовых средств, заверила косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии Наталья Рябинова. В комментарии «Ленте.ру» специалистка предостерегла россиянок от некоторых ошибок.

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В частности, косметолог призвала не умываться мылом. Мыло, в том числе детское, нарушает pН кожи и целостность защитного слоя, объяснила она и призвала умываться только гелем, подобранным под тип кожи.

В средстве для умывания категорически не должны содержаться потенциально раздражающие консерванты (парабены, изотиазолиноны, производные бензола) и красители.

По словам Рябиновой дважды в день необходимо тонизировать кожу, но многие про это забывают. Смоченный тоником ватный диск нужно менять до тех пор, пока он не станет чистым. Сначала нужно наносить средство промакивающими движениями, затем — протирающими.

Также необходимо правильно подбирать сыворотку.

«Сыворотки я рекомендую выбирать по проблеме (от акне, комедонов, гиперкератоза, осветляющая, рассасывающая, омолаживающая, для сияния, укрепляющая, против купероза, для лифтинга). Ее вводят в дополнительный уход с 20-22 лет, когда уже видны изменения кожи», — Наталья Рябинова, косметолог.



Косметолог также порекомендовала внимательно изучать состав крема для лица. В нем не должно быть силиконов и минеральных эмолентов, которые образовывают пленку и не дают коже дышать. Также специалистка призвала использовать в домашнем уходе одноразовые полотенца

Ранее Рябинова перечислила правила выбора идеальных средств для ухода за волосами. Она объяснила, что, например, для жирного типа кожи головы подходят шампуни для жирных волос, себорегулирующие, для объема и для ежедневного использования.