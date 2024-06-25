Стало известно о первом случае заболевания ботулизмом в Санкт-Петербурге

25-летний молодой человек, находясь в Москве, съел салат с консервированной фасолью. После этого он вернулся в Санкт-Петербург, где у него появились первые признаки заболевания. В тот же день мужчину на улице избили неизвестные, передаёт РЕН ТВ. Пострадавшего госпитализировали с переломом скулы. Однако в больнице заметили, что симптомы у пациента совсем не те, что возникают при черепно-мозговых травмах. У него нарастала дыхательная недостаточность, мужчину перевели в реанимацию. Позднее пациента отвезли в Боткинскую больницу, где у него диагностировали тяжёлое течение ботулизма.