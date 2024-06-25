Духи: почему от них болит голова

Представьте: вы так давно мечтали о конкретном аромате, искали его, нашли, купили заветные духи за немалые деньги, набрызгались… И у вас заболела голова. Или ваша коллега пришла на работу с новым парфюмом — и у вас немедленно после ее появления начинает нудно ломить в висках. Почему так происходит?

© unsplash

Головная боль может быть вызвана различными и даже самыми непредсказуемыми внешними или внутренними факторами, в том числе резкими ароматами. И если с головной болью от запаха химических веществ все более- менее понятно, то реакция организма на парфюмы не так однозначна. Вместе с парф-экспертом Надеждой Дроздовой разбираемся, почему от чужого аромата может заболеть голова и с чем это связано.

«Парфюм может также выступать в роли аллергена, как и некоторые продукты питания, шерсть домашних питомцев или пыльца. В духах зачастую содержатся синтетические консерванты, которые как раз таки и являются сильнейшими аллергенами: гераниол, бензилбензоат и т. д. Если у вас есть аллергия на конкретные цветы, а они являются ключевой нотой в парфюме, то не исключено, что такой аромат спровоцирует у вас головную боль. Например, такие классические аккорды, как ваниль, жасмин, лилия или специи сами по себе очень резкие и могут вызывать негативную реакцию организма», — объясняет Надежда.



Перенасыщение

Многие ароматерапевты считают, что у современного человека часто возникает простое перенасыщение запахами: всевозможные кремы, шампуни, гели для душа, средства бытовой химии — всего и не сосчитать. Чтобы многообразие ароматов повсюду не кружило голову, выбирайте уходовые средства без отдушек, если все же хотите пользоваться духами — в составе они помечаются, как «perfume» или «fragrance». Делайте выбор в пользу порошков и кондиционеров без сильного запаха, т. к. такие средства надолго остаются на одежде синтетическим аккордом.

Выберите альтернативу духам

В парфюмах самая сильная концентрация ароматических веществ. Чтобы не возникало головной боли, используйте другие, менее насыщенные по аромату, средства. Мисты, ароматизированные гели для душа с легкими ненавязчивыми формулами, баттеры и кремы для тела с восхитительным запахом.

«Нет, никакого противоречия с предыдущим пунктом нет: одно дело смешивать духи с ароматическими гелями, приправляя "ароматом" порошка и шампуня. И совсем другое — выбрать одно "главное" парфюмированное средство как альтернативу духам», — утверждает Надежда.



Генетическая память

Чисто физиологически каждый человек воспринимает молекулы аромата, попадающие на рецепторы носы, одинаково. А то, как происходит передача этого сигнала в мозг, и как мозг этот сигнал воспринимает — совсем другое дело.