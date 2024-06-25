Девять ретро-купальников из культовых фильмов, которые актуальны и сегодня

Как выбрать купальник, который точно понравится вам и поразит наповал окружающих? Да очень просто: пересмотреть любимые фильмы. Кстати, они не в последнюю очередь и стали культовыми по причине костюмов героинь. Все, что нужно было сделать создателям, — это включить сцену в воде. Невозможно отвести взгляд от потрясающих пейзажей и знаменитых актрис в эффектных купальниках. И, стало быть, нам совсем не зазорно брать с них пример.

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Пола — «Как выйти замуж за миллионера» (1953)

В этом фильме самая знаменитая блондинка в истории Мэрилин Монро носила невероятный цельный купальник.

«Несмотря на то, что он такая модель не слишком хороша для загара и плавания, некоторые девушки и сегодня хотят такой — потому что эффектно позировать в нем точно получится. Не знаете, какую принять позу? Еще раз пересмотрите фильм», — советует стилист Алина Лобанова.



Марианна — «Бассейн» (1969)

Героиня, которую играет Роми Шнайдер, носит несколько купальников в этой ленте, но все они либо черные, либо белые. Такая цветовая палитра должна была подчеркнуть элегантность героини. Самым запоминающимся купальником стало темное бикини с бретельками на шее, которое она надевает в самом начале фильма.

«Монохром нынче тоже очень актуален, так что смело выбирайте черный или белый», — говорит Алина.



Кристина — «Безумно влюбленный» (1981)

Принцесса, которую сыграла Орнелла Мути, выбрала белый купальник с черным кантом. Простой дизайн с открытой спиной делает костюм эффектным. Неудивительно, что главный герой был в нее безумно влюблен.

«Мы тоже влюблены в контрастные сочетания! По такому принципу можно брать и красный с черным, синий с оранжевым и так далее», — утверждает Алина.



Си Джей — «Спасатели Малибу» (1989)

Эта подборка ну никак не могла бы обойтись без пляжного образа Памелы Андерсон в фильме «Спасатели Малибу». Он знаком даже тем, кто никогда не смотрел сериал. А все потому, что красный цельный купальник с высоким вырезом на бедре стал невероятно популярным.

«Он до сих пор выглядит потрясающе и привлекает много внимания, такая модель в тренде последние пару лет, и позиций сдавать не собирается», — подсказывает Алина.



Николь — «Страх» (1996)

Героиня Риз Уизерспун в фильме «Страх» — романтичная девушка. Костюм из двух частей с белой вышивкой подчеркивает ее хрупкость и наивность.

«Художники по костюмам определенно вложили в этот образ определенный смысл, который вполне можно перенять и нам с вами. Купальник или нижнее белье? Выбирайте сами», — предлагает стилист.



Мардж — «Талантливый мистер Рипли» (1999)

Действие фильма происходит в середине прошлого века, и героиня Гвинет Пэлтроу носит купальник в духе того времени. Бюстгальтер отделан кружевом, а шорты имеют высокую посадку.

«Можете не сомневаться, что и сегодня ее образ вполне моден: ретро-купальники по-прежнему выглядят потрясающе», — подчеркивает Алина.



Лара — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц−2» (2003)

Когда смотришь на купальник Анджелины Джоли, на ум приходит только одно слово — «практичный». В этом купальнике она может легко перемещаться в воде и по земле (по фильму ей предполагалось совершать множество телодвижений), потому что широкие бретели делают его очень удобным.

Мэдисон — «Ангелы Чарли−2: Только вперед» (2003)

Злодейка, которую сыграла Деми Мур, приятно шокировала зрителей фильма, когда она появилась на экране в купальнике, подчеркивающем ее великолепную мускулистую фигуру.

«Такой минималистичный костюм позволил актрисе создать незабываемый образ серфингистки, берите на вооружение», — говорит Алина.



Сесилия — «Искупление» (2007)

Купальник для героини Киры Найтли был выполнен в стиле 1930-х годов — времени, в котором происходит действие фильма. Силуэт купальников того времени был вдохновлен мужскими плавками, а главной особенностью был пояс. Если вы присмотритесь, то увидите, что она также носит узкий пояс того же цвета, что и костюм.