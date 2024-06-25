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Косметолог Светлана Губарева — об операциях Инстасамки и Бони и об акне

В прошлом году в Сети активно обсуждали подтяжку лица Виктории Бони, в мае Инстасамка показала переместившийся филлер. С каждым годом косметологические процедуры и пластические операции набирают всё большую популярность. Одни посещают специалистов от случая к случаю, другие становятся настоящими завсегдатаями клиник красоты.

Доктор Светлана Губарева — об операциях Инстасамки, Бони и акне
© Кадр из интервью News.ru

В ходе беседы доктор Светлана Губарева рассказала, как подобрать хорошего врача, какие процедуры чреваты страшными последствиями и почему перед походом в кабинет косметолога стоит хорошенько подумать.

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Виктория Боня