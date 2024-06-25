Модель Виттория Черетти прошла в трусах на показе Chanel

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, появилась на публике в откровенном образе. Фотография опубликована на сайте Vogue.

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Виттория Черетти приняла участие в показе кутюрной коллекции Chanel, который состоялся 25 июня в Париже. Модель вышла на подиум в белом корсете, украшенном пайетками. Знаменитость также надела трусы, черный кейп и босоножки на каблуках. Визажисты сделали Черетти естественный макияж, а стилисты — укладку с бантом.

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Слухи о романе Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно влюбленные спровоцировали сплетни о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что Ди Каприо пока не готов к такому серьезному шагу.

7 июня Виттории Черетти исполнилось 26 лет. После дня рождения фанаты начали обсуждать возможное расставание модели с Леонардо Ди Каприо. Как известно, голливудский актер предпочитает встречаться с манекенщицами 25 лет.