Модель Дева Кассель снялась в атласном платье и колье за 13 тысяч долларов

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, появилась на публике в колье за $13 тысяч. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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19-летняя Дева Кассель стала гостьей показа Christian Dior, который состоялся 24 июня в рамках Недели высокой моды в Париже. Модель позировала перед фотографами в темно-синем атласном макси-платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила его сумкой-корзинкой, черными эспадрильями на платформе, серьгами и кольцом. Наряд завершило золотое колье Juste un Clou от ювелирного бренда Cartier. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $13 400 (около 1 172 000 рублей).

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Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Недавно знаменитость стала лицом выпуска журнала Vogue Taiwan. Дева Кассель позировала на обложке в красном мини-платье с открытыми плечами и кружевом.