Эксперт предупреждает: каждый второй «‎укол красоты» выполнен нелегальным препаратом

Спрос на услуги косметологов стабильно растет - объем рынка за последний годы вырос с 79 до 81 млрд рублей. Только количество популярных процедур "уколов красоты" увеличилось на 0,6 млн. Однако одновременно растет и теневой сегмент: число нелицензированных медучреждений, специалистов без медицинского образования, оборот незарегистрированных в России косметологических препаратов. По некоторым категориям таких средств доля нелегальных доходит до 55% в натуральном выражении - таковы результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией "Право на здоровье".

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Эксперты провели маркетинг: сегодня косметологические услуги предоставляют более 45 тысяч медицинских учреждений и около 90 тысяч специалистов. Более 30,5 тысячи косметологов проводят процедуры с "уколами красоты". Наиболее популярны контурная пластика и биоревитализация. Общее число таких процедур в 2023 году возросло с 1,2 млн до 1,3 млн и с 2 млн до 2,6 млн соответственно.

И именно в сегменте инъекционной косметологии (ботулинотерапия, контурная пластика, биоревитализация, мезотерапия и нитевой лифтинг) наблюдается самый большой процент применения нелегальных препаратов.

"Особую тревогу вызывает оборот нелегальных препаратов - они не имеют регистрационного удостоверения или имеют поддельные документы. Например, с сегменте анестетиков доля "серых" медикаментов, по данным нашего исследования, составила 55%. Если смотреть на липолитики, то в прошлом году для процедур применяли лишь три официально зарегистрированных в стране препарата и 22 незарегистрированных. Одним из основных каналов для распространения таких лекарственных средств являются хорошо известные всем маркетплейсы", - пояснила глава "Право на здоровье" Ольга Гончарова.



В сегменте биоревитализации соотношение легальных и нелегальных препаратов составляет 58% и 42%, то есть почти половина применяемой продукции может быть потенциально опасной. Ситуация с филлерами чуть лучше - здесь объем серых препаратов составляет 20%. Но тут, помимо незарегистрированных продуктов, возникают пока единичные ситуации, в которых используются препараты с поддельным регистрационным удостоверением, как было в случае с незаконной продажей филлера Karisma.

В части ботулотоксинов, несмотря на то что доля серого рынка с этой категории чуть меньше 10% (8,2%), имеет место и иная проблема: продажа продукции, зарегистрированной как лекарственное средство, через форумы косметологов и на сайтах учреждений, не имеющих лицензии на фармацевтическую деятельность. Это влечет за собой полную потерю контроля за качеством реализуемой продукции на этапе "продавец-потребитель".

Интересно, что сами люди, пользующиеся услугами косметологов, проявляют удивительную беспечность. Опрос ВЦИОМ показал: лишь каждый второй (52%), садясь в кресло на процедуру, всегда интересуется, какие препараты ему будут сделаны и есть ли на них сертификат.

Для борьбы с "серым" рынком в косметологии в создана рабочая группа "Деловой России". Поставлена задача выработать конкретные решения, которые позволят навести порядок в этой сфере, - отметила Ольга Гончарова.