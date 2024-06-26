Стилист назвала самые трендовые топы лета 2024

Топы-корсеты из денима, модели в технике кроше и еще несколько других вариантов – в тренде летом 2024 года, рассказала Москве 24 стилист, основатель школы стиля Ирина Эриксон.

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По ее словам, сейчас в моде можно выделить три тенденции: на крафт – ручной труд, женственность и ретро.

"Существует очень большой спрос на эти направления, и они будут царствовать не один год, а как минимум лет десять. Соответственно, и топы будут популярными именно те, которые поддерживают одну или сразу несколько таких тенденций", – отметила стилист.



Чтобы быть в моде этим летом, стоит выбрать топ в технике кроше.

"В этой модели одновременно соединяются и тренд на хендмейд, и на ретро, к тому же смотрится такая вещь очень женственно. Причем сшита она может быть даже не идеально, но от этого еще больше кажется, что в ней заключено тепло человеческих рук", – подчеркнула Эриксон.



Также в моде топы с открытыми плечами. И здесь снова проявляется тренд на ретро: они могут быть самыми разными по фактуре, выполненными из трикотажа либо из нетянущихся материалов, оформленными драпировками и завязками.

При этом вещи, оформленные таким образом, отлично носятся не только у воды, но и в городе, отметила эксперт.

"Тем же, кого не интересует такая "кипящая женственность" в образах, можно посоветовать обратить внимание на "майки-алкоголички". Это базовые топы, которые всегда с нами. Они могут быть из простой гладкой ткани или в рубчик, укороченные либо доходить до талии", – рассказала стилист.



Лучше выбирать модели с лямками пошире или имеющими декор. Вырез предпочтительней овальный или каре – круглый сейчас не в тренде, подчеркнула эксперт.

"Также можно обратить внимание на модели с вырезом, расположенным близко к горлу: он придаст образу более спортивный вид. При этом хорошо, если отделка выреза будет контрастной: она еще больше уведет в спорт, придаст образу динамики, движения. И это все отлично омолаживает", – считает Эриксон. "Однако носить такой импровизированный топ надо как нижний слой, а сверху надевать легкую рубашку или жакет. Все же, если мы не на пляже, надо соблюдать городскую этику", – предупредила эксперт.



В моде уже второе лето остаются и льняные жилетки, но носить их надо на голое тело, а не поверх футболок или других топов и маек. Исключение – те же топы-бандо, оставляющие открытыми руки, плечи и декольте. Также актуальны поло различного вида – и короткие, и длинные, а если их сочетать с юбками в складку, то получится образ, отсылающий к теннисной эстетике, которая тоже очень популярна этим летом, отметила Эриксон.

Плюс никуда не ушли и простые базовые майки. Однако, чтобы быть в тренде, надо брать сразу две такие вещи и носить их одну поверх другой. При этом получится намного интереснее, если маечки будут контрастными – разных оттенков, заключила стилист.

Ранее мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая рассказала о главных трендах летней мужской моды 2024 года. Она посоветовала мужчинам обратить внимание на брюки оверсайз. Для теплого времени года идеально подойдут модели, пошитые из льна, тонкого хлопка или струящейся вискозы.