Что такое «дримскроллинг» и почему он может быть полезен

Если термин «думскроллинг» подразумевает бездумное прокручивание новостной ленты, которое превращается в болезненную зависимость, то дримскроллинг (от английского dream — «мечта») означает более осознанный интернет-серфинг, когда мы ищем и разглядываем вещи, которые хотели бы купить, присматриваем идеальный отель для отпуска или прицениваемся к люксовым брендам. Свежее исследование компании Empower, в котором приняли участие исключительно жители США, показало, что американцы тратят 2,5 часа в день на нечто подобное.

© Super.ru

Оказалось, что большинство дримскроллеров мечтает об обуви и аксессуарах (49%), на втором месте — гаджеты (30%), на третьем — предметы домашнего декора и мебель (29%). Об отдыхе грезят 25% участников исследования, косметикой интересуются 23%, дома и квартиры не прочь поразглядывать примерно каждый пятый. Специалисты предупреждают, что хотя дримскроллинг может быть безобидным способом расслабиться, важно убедиться, что вы не тратите на это слишком много времени.

«Самое полезное, что можно сделать, — это использовать мечту как источник вдохновения для составления реального плана чего-либо. Определите, сколько денег и энергии потребуется, а затем займитесь накоплением средств и планированием соответствующей работы», — советует Карен Хо, эксперт в области бизнес-процессов и продуктивности, в интервью Reuters.



Кроме того, следует избегать импульсивных покупок. В этом вам может помочь медленный шопинг.