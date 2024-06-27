Косметолог Памелы Андерсон раскрыл секрет красоты актрисы

Последние несколько лет актриса не пользуется косметикой. Поклонники 56-летней Памелы Андерсон восхищаются тем, насколько молодо она выглядит. Косметолог Клара Хжущ рассказала, в чём заключается главный секрет красоты звезды «Спасателей Малибу».

© globallookpress

По словам эксперта, Памела никогда не пользовалась филлерами и предпочитает стареть естественно. Именно такой подход позволяет Андерсон сохранять натуральность. А эластичность и упругость кожи Памела поддерживает с помощью грамотного ухода.

"Она очень естественная, а к выбору косметики подходит максимально ответственно. Памела любит делать пилинг, регулярно ходит на чистку. Кроме того, мы насыщаем её кожу кислородом с помощью бустеров и проводим светотерапию", — рассказала Хжущ.



Андерсон полностью отказалась от декоративной косметики после смерти её визажиста. Помощница актрисы умерла от рака груди, а найти общий язык с другими специалистами Памела так и не смогла. Без косметики она снимается для рекламы и выходит на красные дорожки.