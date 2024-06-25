Сельма Блэр вышла на публику в галстуке из волос

Актриса из фильма «Блондинка в законе» Сельма Блэр пришла на показ в галстуке из волос. Об этом сообщает Daily Mail.

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52-летняя актриса стала гостьей показа бренда Schiaparelli в Париже. Перед камерами она позировала в белой рубашке и костюме светло-коричневого цвета, состоявшем из жакета и брюк. Образ дополнил необычный аксессуар — галстук из волос. В руках она держала сумку из кожи с золотыми деталями.

После того, как у Блэр обнаружили рассеянный склероз, она присоединилась к некоммерческой организации Race to Erase MS, занимающейся продвижением вариантов лечения для пациентов и поиском лекарства. Диагноз актрисе поставили в 2018 году. У Блэр 40 лет не диагностировали болезнь, несмотря на симптомы.

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