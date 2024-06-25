Летний тренд: платья в горох в гардеробе

Теплый сезон у нас в самом разгаре. Некоторые уже успели съездить в отпуск, другие только собираются. Но и офисные будни не должны быть летом скучными!

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Некоторые девушки – настоящие шопоголики и особенно в теплое время года стараются скупать одежду целыми коллекциями. Но стоит ли это делать? Дизайнер Яна Недзвецкая уверена, что купить вещь на пару месяцев и выбросить или оставить пылиться до следующего лета – не слишком разумная трата денег, она советует обновлять гардероб очень грамотно.

Есть классические силуэты и принты, которые никогда не выходят из моды и давно перешли в разряд старой доброй классики. Именно такие вещи выбирает вся женская половина аристократических и королевских домов Европы. На принцессах и королевах никогда мы не увидим огромных плеч, мини юбок, или замысловатой обуви. Пристойность, уместность, хорошие ткани и классические силуэты – вот те простые составляющие успешных образов воспитанной девушки из хорошей семьи.

И конечно самый популярный из сезона в сезон принт – это старый добрый горох во всем его многообразии – от мелкого со строгой геометрией расположения до самой замысловатой формы и сложным расположением. Если вам нравится более интересный силуэт с открытыми плечами – тогда лучше выбрать небольшого размера горох с ровным расположением по вертикали и горизонтали. Это стильное платье можно носить как с открытыми, так и с закрытыми плечами, а изящный силуэт по фигуре подчеркнет все ваши достоинства. Такое эффектное платье с переплетением “твил” из хлопка всегда можно носить не только на море, но и в городе. Даже в офис с не строгим дресс-кодом оно будет вполне уместно – и вы сможете носить его до

самых холодов, надевая поверх такого платья модный светлый бомбер.

Легкое изящное платье в стиле культового фильма “Красотка” с Джулией Робертс с более крупным и сложным горохом, выберут самые романтические девушки – легкая летящая юбка – полу солнце сделает любую фигуру безупречной. Такое изящное платье будет уместно на любой летней вечеринке.

Открытое приталенное хлопковое платье-сарафан подойдет девушкам только с идеальной фигурой. Приталенные силуэты из натуральных тканей лучше выбирать девушкам небольшого размера.

Тончайшая мережка по волану и ниже линии груди, красивый вырез делают это платье незабываемым. Такое платье подойдет для любых самых торжественных событий, начиная с собственной свадьбы ил свадьбы близкой подруги и заканчивая любой красной дорожкой летнего фестиваля. Это платья для вас, если вам надоели все эти синтетические устаревшие

вечерние темные платья.

Анималистические принты летом покупаем этим летом с большой осторожностью. Несмотря на то, что они давно перешли в разряд классики, не стоит увлекаться такими принтами с ног до головы. Очень красиво будет смотреться образ из легкой вискозной юбки, скроенной “по косой” и простоя привычной нам футболки, но с небольшого размера принтом – лучше выбрать фразу на кириллице – русский язык опять в тренде. А как иначе!

Не обойтись этим летом и без легкомысленного легкого сарафана с милыми крылышками на плечах и широкой юбкой. Огромные круги и морское сочетание цветов вскружат голову кому угодно. сразу приходят на ум – море , чайки и белая яхта, уходящая на закат.

Длинные юбки по косой с замысловатым расположение сложных крупных кругов в комплекте со стильными двухъярусными топами – выбор уже загорелых девушек . Этот топ можно подвязать под грудью и сделать образ легким и изящным. И очень модным – все виды бюстье продолжают царить на подиумах и в этом сезоне.

На моделях одежда бренда Lo. Съемка капсулы проходила на территории турецких отелей Selectum Family Resort Belek и Selectum Luxury Resort Belek. Они расположены на первой береговой линии Средиземного моря, ориентированы на семейный отдых. Оба отеля работают по системе “ультра все включено” и радуют своих гостей красивыми локациями, изящным и комфортным дизайном номеров, огромным выбором развлечений, бассейнами, спа-зонами.