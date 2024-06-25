Со своим шампунем: собираем косметичку на отдых

Часто бывает так, что большинство средств, которые берешь с собой в отпуск, везешь обратно, а какие-то остаются вообще неиспользованные. Трэвел-блогер Оксана Мирошина знает, как собрать свой travel-kit, который точно пригодится и не займет много места.

Успокаивающее средство

В новом климате кожа может отреагировать на перемены неожиданным образом — от сухости до появления жуткого раздражения. На этот случай всегда стоит иметь средство, которое быстро успокоит дерму. Этот момент особенно важен для обладательниц светлой и чувствительной кожи. Оксана: «Я всегда беру гель с алоэ — пока что ничего лучше для успокоения кожи не придумали».

Уходовое средство с SPF

Конечно, можно сразу подобрать отличный санскрин, тем более если вы планируете большую часть времени проводить на пляже. Однако обладательницы жирной кожи могут поспорить — солнцезащитные средства всегда создают пленку и высыпания не заставят себя ждать. Что же, отказываться от санскрина вовсе? Нет. На летний период, особенно в отпуск, подберите уходовый продукт по типу кожи с высоким SPF — от 30 и выше. Так вы не испортите кожу лица и защитите себя от ожогов и пигментации.

Водостойкая тушь

Обычная тушь потечет на жаре уже через полчаса, поэтому в отпуске не обойтись без водостойкого средства.

Оксана: «Такая тушь требует гидрофильного масла для полного удаления, обязательно положите флакон масла в косметичку».



Можно и не брать тушь совсем — сеанс ламинирования ресниц спасет вас на весь период отпуска.

Тинт вместо помады

Блески и жирные помады — не самый лучший вариант. Тем более, яркие помады. Высокие температуры безжалостны к вашему макияжу, поэтому даже с карандашом удержать макияж губ будет трудно. Замените помаду или любимый блеск на тинт, который создаст эффект зацелованных губ и не растечется даже к вечеру.

Твердый шампунь

Если вы планируете обойтись одной ручной кладью, берем продукты в твердом формате. Твердый шампунь — спасение в поездке на пару дней.