Плетеные косы Ким Кардашьян разозлили поклонников

Ким Кардашьян вновь раскритиковали в социальных сетях из-за новой причёски, которая напоминает парики, которые носили отцы-основатели Америки в 1700-х годах. Телезвезда надела седой шиньон, уложенный в плетёные косички, но в необычной технике. Причёска явно была центральным элементом её образа, так как она обошлась без макияжа и надела простые леггинсы и майку в сетку.

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Интернет-тролли наводнили раздел комментариев, чтобы обвинить звезду реалити-шоу в колониализме.

«Что за конституция здесь происходит?», «Это Джордж Вашингтон», «Она готовится написать декларацию независимости», — пишут пользователи.



Другие сравнили причёску Ким с корзиной для пикника, судьёй XVII века и другими известными историческими и вымышленными личностями, такими как Эльза, Мария Антуанетта и королева Дейенерис Таргариен. Что ж, Ким Кардашьян не привыкать к критике!