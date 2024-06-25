Schiaparelli Couture осень 2024: дань уважения 1950-м в подвале

Дизайнер Дэниел Розберри, ныне креативный директор дома Schiaparelli, никогда не ограничивался рамками расцвета бренда — 1920-х и 1930-х годов. В новой коллекции он делает этот взгляд в прошлое ещё более явным. «Мне приснилось, будто я нашёл забытую коллекцию кутюр в подвале загородного дома Эльзы», — рассказывает Розберри. Эльза Скиапарелли — основательница бренда Schiaparelli.

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Показ проходил в настоящем подвале отеля Salomon de Rothschild, верхние салоны которого давно используются для демонстрации кутюрных коллекций. В этом тёмном, освещённом люстрами пространстве Розберри воссоздал атмосферу показов haute couture старой школы. Модели, среди которых можно было заметить Доджу Кэт и Кайли Дженнер, неспешно выходили на подиум, словно исполняя ритуал, и встречались взглядом с гостями. 1950-е считаются вершиной расцвета haute couture, и обращение к этой эпохе говорит об амбициях модельера.

«Я хотел показать гибкость бренда, а также то, на что, по моему мнению, способны мы и ателье», — говорит он.



И действительно, то, что они создают вместе, потрясающе. Чего только стоит открывающий показ плащ с широкими плечами орла или феникса, ставшего символом коллекции («В конце концов, Schiaparelli всегда славился умением преображаться», — поясняет Розберри). Серебряная ромбовидная вышивка на нём напоминает сверкающие перья крыльев. Впечатляет и платье для вечеринки — чёрный тюль юбки застыл в приподнятом положении, открывая низ, щедро украшенный розово-медными стразами. Другой интересный приём — кружевные элементы, отделывающие края песочного цвета платья-песочные часы.

Розберри стремится избавиться от репутации мастера создавать одежду «для мемов», упоминая робота-младенца из прошлой коллекции, ставшей хитом в соцсетях. Это верное решение, но ведь речь идет о Schiaparelli. Чашечки бюстье из розового шёлка дюшес повторяют форму туфель на шпильке, вдохновлённые знаменитой шляпой Эльзы, а практически прозрачный наряд по-новому интерпретирует понятие «голого» платья. Вырез этого платья — объёмный розовый цветок, который появляется и на струящемся атласном коктейльном образе, дополненном подушкообразными шипами. Всё это идеально балансирует между сюрреалистическим наследием дома и соблазнительностью, понятной всем.

«На этот раз чувствуется настоящее воспевание тела», — отмечает Розберри.





Можно с уверенностью сказать, что одно из платьев — корсетное из кружева с юбкой цвета абсента и бантом спереди — мы обязательно увидим на красной ковровой дорожке на какой-нибудь знаменитости.