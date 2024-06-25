Алеся Кафельникова прошлась по подиуму модного показа в Париже

Российская модель Алеся Кафельникова более года не появлялась в поле зрения общественности. Однако недавно 25-летняя звезда подиумов все-таки вернулась в Сеть. Манекенщица начала публиковать в своем блоге снимки единственной дочери Киары. Параллельно с этим Алеся вновь окунулась и в модную индустрию.

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Сегодня на странице Алеси Кафельниковой появилось несколько публикаций, посвященных Неделе высокой моды в Париже. Российская модель прошлась по подиуму в необычном платье золотистого цвета. Отличительной чертой наряда стала эффектная зона декольте. В описании к кадрам Алеся Кафельникова поблагодарила всех причастных к этому модному мероприятию. Манекенщица очень рада, что в нее верят.

В комментариях подписчики Алеси Кафельниковой восхитились ее образом. Пользователи Сети оставили под публикацией модели большое количество приятных слов. Фолловеры очень рады возвращению девушки в модную индустрию.