Спортивный кутюр от Марии Грации Кьюри

Исторически сложилось так, что кутюр ассоциируется с корсетными основаниями и жёсткими силуэтами, призванными «строить» тело. «Но я не хочу строить тело, я хочу его освободить», — заявила Мария Грация Кьюри. Это, пожалуй, самый чёткий манифест её работы в Christian Dior, и именно поэтому она является самым современным кутюрье из ныне работающих.

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В преддверии парижской Олимпиады Кьюри решила переосмыслить спортивную одежду через призму кутюра. Кроме того, её первая коллекция в Dior была посвящена фехтованию. В этот раз она объединила Древнюю Грецию, родину Олимпийских игр, с Играми 1924 года, когда женщины боролись за то, чтобы их воспринимали всерьёз как спортсменок. Тогда же, благодаря промышленной революции и изобретению трикотажной ткани, многие сборные переходили к новым формам одежды, лучше подходящим для спортивных движений. Кьюри упомянула Алису Мийя — гребчиху, чья неустанная пропаганда помогла включить женские легкоатлетические соревнования в Олимпиаду 1928 года.

Сейчас нам кажутся само собой разумеющимися удобство спортивных бра и леггинсов, но 100 лет назад мы всё ещё ездили на велосипедах в корсетах. Удивительно, что корсеты и ограничения до сих пор так часто встречаются в высших эшелонах швейного бизнеса. В этом отношении, по крайней мере, кутюр оправдывает свою давнюю репутацию старомодной, даже пыльной части модной индустрии. Но только не Dior времён Кьюри.

Мария обратилась к пеплосу — традиционной драпированной одежде, которую сам Диор кроил из шифона. Она указала на восхитительную фотографию именно такого платья 1948 года. А новые платья были выполнены из шёлкового или металлизированного трикотажа, и вместо того, чтобы закреплять их на корсете, она использовала вышитые майки и боди, которые полностью меняли впечатление. Хотя они оставались формальными, они выглядели свободными, чему способствовала обувь моделей — сандалии с ремешками. Может быть, их нельзя было бы надеть для прыжков в высоту, но наверняка в них можно было метать копьё — вид спорта, который был добавлен в официальные соревнования гораздо позже.

«Кутюр дает мне возможность переместить эти отсылки, наше наследие, на новую территорию», — сказала Кьюри. «Здоровье, комфорт и красота — я думаю, эти три элемента очень важны в нашей работе. Но иногда мода больше одержима силуэтом или конструкцией, чем материалом. Я хочу создавать одежду, в которой тело хорошо сидит и может свободно двигаться».



Брючные костюмы из белого муара и чёрного бархата с пеплосом, свисающим с пояса брюк, передавали это расслабленное, но при этом элегантное настроение. Равно как и повседневное платье из чёрного шелкового кади с вырезанным вручную нагрудником. Однако главными здесь были вечерние платья. Асимметричное из золотого ламе, вручную плиссированное и подвешенное на кожаном ремешке, получает золотую медаль коллекции.