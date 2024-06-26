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Christian Dior Couture осень 2024: спортивный кутюр от Марии Грации Кьюри

Исторически сложилось так, что кутюр ассоциируется с корсетными основаниями и жёсткими силуэтами, призванными «строить» тело. «Но я не хочу строить тело, я хочу его освободить», — заявила Мария Грация Кьюри. Это, пожалуй, самый чёткий манифест её работы в Christian Dior, и именно поэтому она является самым современным кутюрье из ныне работающих.

Спортивный кутюр от Марии Грации Кьюри
© Mainstyle

В преддверии парижской Олимпиады Кьюри решила переосмыслить спортивную одежду через призму кутюра. Кроме того, её первая коллекция в Dior была посвящена фехтованию. В этот раз она объединила Древнюю Грецию, родину Олимпийских игр, с Играми 1924 года, когда женщины боролись за то, чтобы их воспринимали всерьёз как спортсменок. Тогда же, благодаря промышленной революции и изобретению трикотажной ткани, многие сборные переходили к новым формам одежды, лучше подходящим для спортивных движений. Кьюри упомянула Алису Мийя — гребчиху, чья неустанная пропаганда помогла включить женские легкоатлетические соревнования в Олимпиаду 1928 года.

Сейчас нам кажутся само собой разумеющимися удобство спортивных бра и леггинсов, но 100 лет назад мы всё ещё ездили на велосипедах в корсетах. Удивительно, что корсеты и ограничения до сих пор так часто встречаются в высших эшелонах швейного бизнеса. В этом отношении, по крайней мере, кутюр оправдывает свою давнюю репутацию старомодной, даже пыльной части модной индустрии. Но только не Dior времён Кьюри.

Christian Dior Couture осень 2024Christian Dior Couture осень 2024

Мария обратилась к пеплосу — традиционной драпированной одежде, которую сам Диор кроил из шифона. Она указала на восхитительную фотографию именно такого платья 1948 года. А новые платья были выполнены из шёлкового или металлизированного трикотажа, и вместо того, чтобы закреплять их на корсете, она использовала вышитые майки и боди, которые полностью меняли впечатление. Хотя они оставались формальными, они выглядели свободными, чему способствовала обувь моделей — сандалии с ремешками. Может быть, их нельзя было бы надеть для прыжков в высоту, но наверняка в них можно было метать копьё — вид спорта, который был добавлен в официальные соревнования гораздо позже.

«Кутюр дает мне возможность переместить эти отсылки, наше наследие, на новую территорию», — сказала Кьюри. «Здоровье, комфорт и красота — я думаю, эти три элемента очень важны в нашей работе. Но иногда мода больше одержима силуэтом или конструкцией, чем материалом. Я хочу создавать одежду, в которой тело хорошо сидит и может свободно двигаться».

Брючные костюмы из белого муара и чёрного бархата с пеплосом, свисающим с пояса брюк, передавали это расслабленное, но при этом элегантное настроение. Равно как и повседневное платье из чёрного шелкового кади с вырезанным вручную нагрудником. Однако главными здесь были вечерние платья. Асимметричное из золотого ламе, вручную плиссированное и подвешенное на кожаном ремешке, получает золотую медаль коллекции.

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