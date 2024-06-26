Модель Джулия Фокс снялась в экстравагантном образе

Бывшая девушка Канье Уэста, модель Джулия Фокс вышла на публику в необычном мини-платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Джулия Фокс позировала в платье в форме пачки из-под презерватива. Всю фигуру ей исцеловали красной помадой. Волосы она уложила назад и сделала броский макияж со стрелками.

Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022-м она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Знаменитости вместе позировали на Неделе моды в Париже. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, музыкант — в Лос-Анджелесе.

Джулия Фокс состояла в официальном браке с пилотом частной авиации Петром Артемьевым в период с 2018 по 2020 год. После развода, в январе 2021 года, у них родился сын Валентино. Недавно Джулия Фокс удивила семейными фото с 3-летним сыном.

Недавно модель Джулия Фокс снялась в спущенных кожаных брюках, из-под которых виднелись черные стринги.