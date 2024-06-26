Как 49-летний Александр Ревва стал «самым красивым»

Шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, в этом году отметит 50-летний юбилей. Однако с годами популярный комик только хорошеет. На его лице мало морщин, а фигуре могут позавидовать даже спортсмены. В чем же секрет молодости артиста? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил звездный пластический хирург Сергей Свиридов.

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Как утверждает сам Ревва, к пластическим операциям он не прибегал. По словам Александра, просто он когда-то придумал, что является «самым красивым» и благодаря этому стал хорошеть в глазах окружающих. В свою очередь доктор Свиридов заявил, что не только самовнушение помогает знаменитости не стареть.

«Сравнивая фотографии Александра на заре его карьеры и сейчас, видна значительная разница. Лицо похудело, стало более овальным и четче очерченным. Исчез возрастной гравитационный птоз – это когда с возрастом ткани лица опускаются. Происходит атрофия средней зоны лица, которая проявляется в западаниях, уменьшении проекции скул. Также появляются избытки кожи верхних век, опускаются брови, появляются грыжевые выпячивания нижних век. Всех этих проблем у Реввы сейчас нет. В чем же дело? Если рассматривать зону век, то, скорее всего, Александру были проведены верхняя и нижняя блефаропластика. Благодаря этим операциям, убираются избытки кожи и периорбитальных грыж. Глаза у Реввы сейчас без этих возрастных изменений и очень натурально выглядят».



Кроме того, по мнению доктора Свиридова, в области шеи и подбородка у Реввы выполнена либо липосакция подбородка, либо подтяжка лица с помощью SMAS-лифтинга.

Раннее у него были жировые избытки в области шеи и подбородка, а также чересчур много кожи в области нижней части лица. Сейчас же этого дефекта нет. Кроме того, в средней зоне Артура Пирожкова был ярко выражен средний жировой комок (его еще называют комком Биша). Он проявлялся в виде припухлых щечек. Сейчас, по словам доктора, у Реввы щеки впалые. Скорее всего, этот комок был удален. А вот скулы, наоборот, наполнили, и они стали иметь большую проекцию.

Пластический хирург подчеркнул, что над внешностью Александра ювелирно потрудились его коллеги. Ведь их вмешательства практически незаметны.

«У мужчин пластика происходит по-особенному. У них никогда не удаляется много ткани. То есть, пластика у представителей сильного пола должна быть неочевидной. Вот у героя нашего обсуждения сделано именно так. Его лицо стало более структурированным, молодым и мужественным».



Звездный пластический хирург также убежден в том, без вмешательств не остался и спортивный торс Реввы. Он предположил, что у Александра выполнена бодибилдинг-липоструктура. Это полное удаление жира и формирование мышечного спортивного торса. Подчеркиваются все виды мышц. Удаленный жир вводится в область грудных и плечевых мышц.