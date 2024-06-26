Супермодель Наоми Кэмпбелл заподозрили в пластике лица

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл заподозрили в пластике лица. Комментарии появились на сайте Daily Mail.

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54-летняя Наоми Кэмпбелл посетила показ Chanel, который прошел 25 июня в рамках Недели высокой моды в Париже. Для светского мероприятия супермодель выбрала серебристый костюм, состоявший из жакета и юбки-карандаш. Звезда подиумов дополнила образ черными туфлями на каблуках, браслетом и массивными серьгами. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты по волосам — хвост с прядями у лица.

Читатели Daily Mail обратили внимание не на образ знаменитости, а на ее лицо. Интернет-пользователи считают, что Наоми Кэмпбелл сделала пластическую операцию.

«Что с ней случилось? Операция по улучшению подбородка или неудачный фотошоп?», «Что у нее с подбородком?», «Почему топ-модель портит свое лицо? Это безумие!», «Наоми впервые в жизни выглядит ужасно», «Что случилось с ее лицом?» — писали в комментариях.



На прошлой неделе Наоми Кэмпбелл стала гостьей вечеринки V&A. Супермодель 90-х выбрала для выхода на публику белое макси-платье с декольте и разрезом, которое подчеркнуло ее фигуру.