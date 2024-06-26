Юлия Пересильд выложила фото в купальнике

Актриса Юлия Пересильд показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость выложила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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39-летняя Юлия Пересильд предстала в кадре в розовом купальнике, который состоял из лифа на тонких бретелях и плавок с завышенной талией. Актриса дополнила пляжный образ белыми солнцезащитными очками. Звезда позировала с мокрыми волосами и без макияжа на фоне моря.

Юлия Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».

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На прошлой неделе Юлия Пересильд выложила фото, которое было сделано во время ее отдыха в Турции. Актриса позировала в лазурном слитном купальнике с декольте, который подчеркнул ее тело.

Ранее 41-летнюю Юлию Ковальчук раскритиковали за фото в бикини.