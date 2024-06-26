Эпиляция диодным лазером. Каприз моды или норма гигиены?

Тополиный пух, жара, июнь… Футболки, максимально укороченные топы, сарафаны с глубокими декольте, шорты и мини-юбки при отсутствии колготок. Да ещё купальники. Всё это летнее великолепие подразумевает, что кожа на теле будет гладкой, без волосков. И это не каприз современной моды, а давняя традиция, рассказывает искусствовед Марта Шевякова.

- Тенденции удалять волосы на теле возникали в разные периоды истории и по разным по разным причинам. Самая распространённая, это - мода. Когда фасон одежды предусматривал оголение какой-либо части тела, с неё тут же начинали удалять волоски, или осветлять их, чтобы были незаметнее. “Золотистый пушок” на руках и плечах дам в романах 18-19 веков — это и есть обесцвеченные волоски.

Ещё одна причина - ритуальная. Волосы на теле удаляли жрецы, как это было в Древнем Египте или когда люди хотели выглядеть так же прекрасно, как боги. Это уже было распространено среди знати в Древней Греции и, особенно, Римской империи. Вспомните статуи и рисунки, изображающие античных богов: тела их - без признаков излишней растительности. Исключением был козлоногий Пан, нижняя часть его туловища и кривые ноги были покрыты густой шерстью.

«СП»: А интересы бизнеса?

- Если вы имеете в виду роль рекламы товаров и процедур для удаления волос, то, конечно, она влияет на потребительский спрос. Но первичны всё-таки запросы потребителей. Ведь женские бритвы и составы для эпиляции фабричного производства стали появляться только в ХХ веке, когда купальники обнажили руки и ноги, и в моду вошли платья на тоненьких бретельках, открывающие подмышки. Соответственно, возросла потребность в средствах для их эффективного удаления.

«СП»: А как же мода на небритые подмышки?

- Мода на гладкое тело всё равно доминирует. Демонстративная волосатость - это, скорее, элемент эпатажа. Помните, какой был ажиотаж, когда Джулия Робертс появилась с небритыми подмышками на красной дорожке? Но посмотрите на моделей, которые несут моду в массы: многие ли из них позируют в, так сказать, естественном виде? Актрисы кино - то же самое. Я вот не припомню фильма, в котором звезда экрана с небритыми ногами или волосками над верхней губой играла бы красотку. Да и мужчины-актёры редко демонстрируют волосатые спины. То есть имеется определённый стереотип, которому следуют те, кто стремиться быть красивым, полагает искусствовед.

Ох, уж это стремление к красоте! Ради неё модники и модницы шли буквально на всё: утягивали талию корсетами и набрюшниками, принимали ядовитую белладонну, белились пудрой со свинцом. А растительность на теле и вовсе ликвидировали без жалости к себе, получая порезы, ссадины и даже ожоги кожи. Но волоски быстро вырастали снова. Причём часто становились гуще, толще, темнее. Или даже врастали в кожу, вызывая воспаление и боль.

Теперь всё гораздо проще: «лишнюю» растительность удаляют лазером. На сегодняшний день лазерная эпиляция является самым эффективным и безопасным способом избавления от нежелательных волосков. Делать её можно не только на лице, но и на всех частях тела: на руках, спине, ногах, или в зоне бикини.

Самыми передовыми считаются диодные лазеры. В отличие от предшественников — неодимового и рубинового лазера — они не оставляют ожогов и рубцов. Да и применяются они на коже любого типа, даже самой чувствительной. Лазерную эпиляцию можно делать в любое время года, жёстких противопоказаний тут нет, напоминает ведущий врач-косметолог Центра косметологии Epilas Августина Заляутдинова.

«СП»: Когда человек в первый раз приходит на эпиляцию диодным лазером, какие вопросы ему задаёт косметолог и зачем?

- Специалист обязательно спросит, есть ли хронические заболевания, аллергические реакции, делал ли раньше пациент лазерную эпиляцию. Если ответ положительный, то косметолог уточнит, сколько процедур было проведено, устраивает ли эффект и на каком оборудовании были сделаны процедуры. Так же подробно расскажет о курсе и интервале, даст рекомендации, что нельзя делать после процедуры и от чего следует отказаться до неё. Очень важно побеседовать с пациентом, чтобы процедура была безопасной, комфортной и эффективной.

«СП»: Если человек имеет противопоказания к процедуре, но настаивает на ней (вот прямо хочет-хочет), как поступит косметолог: откажет или всё-таки проведёт процедуру?

- Есть абсолютные противопоказания, при которых мы не имеем права проводить процедуру. К ним относятся: беременность и период лактации, истинный фотодерматит, наличие варикоза (2+ степени), герпеса, псориаза или келоидных рубцов в зоне обработки, расстройства свертывания (лейкоз), онкологические заболевания, эпилепсия. В таком случае мы вынуждены отказать в процедуре как бы пациент не настаивал.

«СП»: На ваш взгляд, удаление волос на теле это дань моде или в этом есть какой-то иной смысл, кроме как следование тенденциям?

- Если говорить о моде, то об удалении волос начали задумываться ещё в начале двадцатого века и постепенно тенденция к «гладкости» росла и дошла до наших дней.

Конечно, отчасти все это делается из-за эстетических соображений, для красоты и гладкости кожи. Тело - личное дело каждого. Избавляться от волос или нет- каждый решает сам, но на мой взгляд, я вижу большую пользу в удалении волос. Волосы удерживают пот, неприятные запахи и это, согласитесь, ничего общего с гигиеной не имеет.

Если раньше пользовались домашними эпиляторами, удаляли волосы с помощью воска или сахара — это была просто пытка, очень болезненная процедура, после которой нередко появляется раздражение, не проходящее днями и доставляющее сильнейший дискомфорт. Все это отталкивало от желания иметь гладкую кожу, но сейчас есть прекрасная возможность воспользоваться современными методами по удалению волос и это - лазерная эпиляция.

«СП»: Чем диодный лазер отличается от своих предшественников?

- Сравним два самых популярных метода удаления волос на диодном лазере и александритовом. Диодный лазер удаляет волосы любого цвета, кроме седых и рыжих, также подходит для любого цвета кожи. Процедура безболезненна и не требует местной анестезии. Александритовый лазер способен удалять только темные волосы, на светлые волосы он никак не воздействует. А на загоревшей коже работать вообще небезопасно, можно легко получить ожог, допустима только светлая кожа. Да и сама процедура достаточно болезненная. Так что диодный лазер обладает очевидными преимуществами.

С его помощью можно навсегда (или на несколько лет, в зависимости от индивидуальных особенностей) избавиться от нежелательных волос: его узконаправленное действие разрушает зону роста волоса. Это останавливает последующее появление растительности в обрабатываемой области.

Лазер воздействует на поверхность кожи максимально деликатно — в отличие от электо- или элос-эпиляции, «работающей» за счёт воздействия электрического тока. Так что процедура проходит практически безболезненно, да и продолжается буквально минуты.