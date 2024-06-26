Модель Алеся Кафельникова вышла на подиум в золотом платье с декольте

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, дефилировала в элегантном образе на Неделе высокой моды в Париже. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, дефилировала в элегантном образе на Неделе высокой моды в Париже. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Алеся Кафельникова приняла участие в показе Alexis Mabille, который состоялся 25 июня. Модель вышла на подиум в золотом платье с декольте, верх которого был украшен кристаллами. Наряд подчеркнул фигуру дочери Евгения Кафельникова. Визажисты сделали знаменитости естественный макияж, а стилисты — легкую укладку.

Алеся Кафельникова замужем за бизнесменом Георгием Петришиным. Они поженились в мае 2021 года. Спустя два месяца у модели и предпринимателя родилась дочь, которую они назвали Киарой. Девочка носит фамилию своего знаменитого деда, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова. В конце января Алеся пропала из соцсетей на фоне слухов о финансовых проблемах мужа.

До этого издание Super сообщило, что на сайте Мосгорсуда зарегистрировано несколько исков о взыскании сумм по договорам займа на имя Георгия Петришина. ФССП требовала взыскать с бизнесмена более 20 млн рублей. У мужа Кафельниковой также были два долга: на 9 и 6 миллионов рублей, а еще невыплаченный кредит на 5 миллионов рублей, который он взял в августе 2021 года. Осенью 2021 года Георгий Петришин также взял у А. Погребнюка в долг под расписку 100 тысяч долларов, которые должен был вернуть через два месяца.

Ранее дочь теннисиста Кафельникова показала его подросшую внучку.