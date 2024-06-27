Энн Хэтэуэй поделилась простым лайфхаком, как сделать губы больше

Актриса отметила, что окружающие непременно отметят выразительность губ, если воспользоваться этим советом. По словам обладательницы «Оскара», однажды она сидела в гримёрке и ждала, пока ассистентка закончит работу над очередным образом. Неожиданно Хэтэуэй пришла мысль о гениальном способе преображения без использования пластики и уколов красоты. Она попробовала прижать губы заколкой от волос. И, как ни странно, этот метод оказался весьма действующим!

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После несколько стимулирующих движений Хэтэуэй была поражена результатом – губы стали объёмнее и даже ярче. Впрочем, Хэтэуэй поспешила предупредить, что заколка – вовсе не игрушка и может быть опасна для здоровья.

Не стоит увлекаться зажимом, стимулируйте кровь не более 30 секунд. Не становитесь вампирами из соцсетей, – подчеркнула актриса.



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