Екатерина Волкова рассказала, что из косметики берет с собой к морю

Отправляясь в отпуск летом женщины, как правило, везут с собой немало вещей. Но большую часть багажа занимает все же косметика. Вот и актриса Екатерина Волкова признается, что не может представить свой отпуск на побережье без уходовых средств. Рассказываем, каких именно.

© РИА Новости

Красивая кожа для актрисы невероятно важна. И даже отправляясь в отпуск к морю знаменитости не могут позволить себе рисковать своей внешностью, пренебрегая уходовыми средствами. Не исключение и Екатерина Волкова. Артистка рассказала, что непременно кладет в свой чемодан, когда отправляется к морю.

«Все мемы из сети про чемодан косметики и пятиступенчатый уход — явно про меня. В самолет сначала заходят они, а потом уже я.🤣По-другому никак! И каждый год список «обязательно надо» к отпуску только набирает обороты в пунктах», — пишет в телеграм-канале звезда ситкома «Воронины».



Итак, маст хэв на морской отдых от Волковой:

SPF, SPF и еще один SPF! Несколько баночек не помешают: отдельно для лица и для тела, 15, 30 или 50 (в зависимости от тона и состояние вашей кожи). Екатерина признается, что обычно начинает с высокой защиты, а как кожа подрумянится, снижает уровень. А еще во время отдыха актриса пьет морковный сок и омегу для красивого загара и идеальной кожи;

увлажняющие и успокаивающие крема для тела и лица: кожа после загара очень нуждается в питании, не забываем уделять ей время;

защитный спрей или масло для волос — соленая вода и солнце сушат волосы, делают их ломкими;

деликатный и нежный гель для душа: скрабы и средства с отшелушивающими частичками лучше использовать до поездки — так загар ляжет лучше, а на море чувствительную кожу после солнца не стоит травмировать;

термальная вода: идеальный помощник не только во время перелетов, она и «притягивает» загар, поэтому можно периодически брызгать лицо на пляже;

питательный бальзам для губ с SPF;

не забываем про стопы, захватите жирный крем и масло для кутикулы.