Mriya Resort & SPA выпустила коллекцию одежды совместно с Tami Gee

Российский премиальный бренд TAMI GEE и ведущий мировой курорт премиум-класса Mriya Resort & SPA выпустили круизную капсулу, посвященную десятилетию курорта и вдохновленную летними оттенками морского побережья. Акцент коллекции – изображение рододендрона, который цветет великолепными яркими южными цветами.

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Дроп построен на сочетании живописных принтов, созданных специально для бренда, с натуральными материалами премиального качества – льном и шелком, идеально подходящими для летних путешествий. Цветовая палитра напоминает о южных пейзажах: нежно-розовый, цвет лазурного моря, небесно-голубой, насыщенный синий, изумрудно-зеленый.

Легкость и воздушность соединяются со сложностью силуэтов и акцентными деталями и создают идеальный образ для круиза на яхте, посещения летнего концерта, прогулки по тенистым виноградникам или коктейля на террасе. На избранные позиции нанесена вышивка «TAMI GEE x MRIYA», напоминающая об уникальности коллекции.

В честь своего десятилетнего юбилея Mriya Resort & SPA обновил логотип и визуальную айдентику. Новый логотип, который используется в коллаборации с TAMI GEE, был разработан специально для празднования 10-летия курорта. Помимо совместной капсульной коллекции с TAMI GEE, юбилейная программа Mriya X включает ряд других крупных проектов и более 100 ярких мероприятий, которые пройдут в 2024 году.

Стремление к высоким стандартам, премиальное качество и желание подарить клиентам уникальный опыт – всё это объединяет TAMI GEE и Mriya Resort & SPA и стало основой коллаборации, реализованной в эксклюзивной круизной коллекции.

О TAMI GEE

TAMI GEE – российский премиальный бренд одежды, создающий вещи, которые можно отнести к актуальной категории uplift base: они подходят и для работы, и для мероприятий, и для отдыха, соответствуя многозадачности современной женщины. Саботируя повсеместный оверсайз, героиня TAMI GEE не боится подчеркивать свою привлекательность и статус, она знает, как притягивать взгляды непрямолинейно и уместно и выражать индивидуальность через призму собственного стиля.

О Mriya Resort & SPA

Mriya Resort & SPA — ведущий мировой курорт премиум-класса, который является драйвером развития индустрии гостеприимства в стране. Курорт стал туристической доминантой России и способствует повышению привлекательности страны как туристического направления на мировой арене. За годы работы Mriya Resort & SPA стал единственным российским курортом, который завоевал более 100 международных и российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства, в том числе на World Travel Awards. Впечатляющий масштабами комплекс включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, 24 ресторана и бара с уникальными гастрономическими концепциями, бальнеологический комплекс, высококлассный SPA-центр и собственный пляж. Основные объекты курорта, такие как Японский сад «Шесть чувств», детский парк аттракционов «Дримвуд» и центр винного туризма WINEPARK, стали самостоятельными туристическими достопримечательностями.

В 2024 году отель Mriya Resort & SPA отмечает юбилей. За 10 лет мы прошли грандиозный путь, реализуя философию совершенного гостеприимства. С момента основания отель превратился в впечатляющий масштабами комплекс, в котором реализованы не имеющие аналогов инфраструктурные проекты.

День рождения курорта:

Mriya X – это серия концептуальных мероприятий: выступлений артистов, ярких шоу, иммерсивных перформансов, захватывающих встреч и красочных событий, посвященных юбилейному дню рождения курорта.

Программа объединена философией человекоцентричности, которая проявляется через чувства, мечты, осознанное отношение к миру и заботу о себе.

Идея раскроется в трёх измерениях Mriya X: вечном, настоящем и будущем, каждое из которых будет находить свое отражение в течение всей праздничной недели. Масштабным завершением праздника станет гала-ужин с участием звёзд российской эстрады, именитых режиссеров и ведущих.

Ключевые мероприятия десятилетия:

10 августа —Вечеринка на пляже Electric Sahara — настоящее погружение в мир космической пустыни, где каждый гость сможет почувствовать себя частью удивительного и таинственного мира песчаных холмов

15 августа — Балет «Лебединое озеро»

16 августа — Грандиозный финал проекта «2 шефа — одна кухня» и выступление Стаса Пьехи

17 августа — Выступление группы The Hatters

18 августа – Выступление Soprano Турецкого

Обновление номерного фонда курорта:

Основные объекты курортной инфраструктуры Mriya Resort & SPA планируется развивать в соответствии с передовыми тенденциями и потребностями современных гостей. Прежде всего, это касается номерного фонда. В 2024 году на курорте запустили проект по реновации номеров, он пройдет в четыре этапа по 100 номеров. На текущий момент первый этап реновации завершен. Авторские интерьеры, функциональные планировки, технологичность и повышенные стандарты безопасности – таков будет "код будущего" для обновленных номеров различных категорий.

Обновление шведской линии:

Концептуальная трансформация прошла и в ресторане шведской линии Azurr. Помимо редизайна интерьера, направленного на создание атмосферы свежести и южного гостеприимства, пересмотрена логистика и функционал заведения. Нововведения призваны обеспечить более комфортный поток гостей и сократить время ожидания.

Новые проекты:

Помимо масштабного развития самой территории курорта, курорт ставит планы по строительству ряда социально значимых объектов, которые будут способствовать повышению туристической привлекательности всего Крымского региона.

Одним из ключевых проектов является строительство новой смотровой площадки с рестораном, которая расположится при въезде на территорию курорта. Этот объект не только станет новой узнаваемой достопримечательностью, но и предоставит гостям прекрасную возможность полюбоваться панорамными видами на море и курорт.

Новым импульсом для развития станет открытие собственной яхтенной марины, способной принимать до 40 судов длиной до 40 метров. Эта локация не только расширит спектр услуг для любителей морских прогулок, но и станет местом отдыха с прогулочной зоной и амфитеатром.

Знаковым объектом на территории марины вскоре станет маяк – навигационный ориентир, приобретающий статус культурного достояния региона. Своеобразным визуальным и звуковым ориентиром для всех гостей курорта станет и обновленный поющий фонтанный комплекс с водными хореографическими композициями под музыку.

Проект “Аромат курорта”

К своему юбилею Mriya Resort вместе с Алуштинским эфиромасличным заводом разработал особый аромат, который будет встречать гостей, сопровождать их отдых, и тонким шлейфом останется в воспоминаниях о курорте. Диффузоры для дома "Аромат вашего отдыха" от Mriya Resort будут уникальным сувениром для гостей, который перенесет вас в воспоминание о проведенном времени на курорте.

Календарь мероприятий 2025 г.

В Mriya Resort & SPA насыщенная событийная программа. Ежегодно на территории курорта проходит более 100 мероприятий, часть из которых стали уже настоящими брендами. Среди них – "Крымские каникулы", HoReCa Fest, гастрономический фестиваль "Гастролис", вечеринки на пляже и в Винном парке.

Mriya Resort & SPA также стал первопроходцем в регионе, проведя на своей территории спортивное соревнование по триатлону под названием "MriyaThlon". Это масштабное мероприятие привлекает атлетов со всей страны, которые соревнуются в плавании, велогонке и беге на живописных локациях курорта.

Богатая событийная программа Mriya Resort & SPA призвана сделать отдых гостей ярким, запоминающимся и наполненным новыми впечатлениями. Здесь каждый найдет развлечение по душе – от гастрономических фестивалей до спортивных состязаний, от музыкальных вечеринок до интеллектуальных форумов.