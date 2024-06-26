Mriya Resort & SPA выпустила коллекцию одежды совместно с Tami Gee

Идеально для путешествий: коллаборация TAMI GEE и Mriya Resort & SPA
Российский премиальный бренд TAMI GEE и ведущий мировой курорт премиум-класса Mriya Resort & SPA выпустили круизную капсулу, посвященную десятилетию курорта и вдохновленную летними оттенками морского побережья. Акцент коллекции – изображение рододендрона, который цветет великолепными яркими южными цветами.
Дроп построен на сочетании живописных принтов, созданных специально для бренда, с натуральными материалами премиального качества – льном и шелком, идеально подходящими для летних путешествий. Цветовая палитра напоминает о южных пейзажах: нежно-розовый, цвет лазурного моря, небесно-голубой, насыщенный синий, изумрудно-зеленый.
Легкость и воздушность соединяются со сложностью силуэтов и акцентными деталями и создают идеальный образ для круиза на яхте, посещения летнего концерта, прогулки по тенистым виноградникам или коктейля на террасе. На избранные позиции нанесена вышивка «TAMI GEE x MRIYA», напоминающая об уникальности коллекции.
В честь своего десятилетнего юбилея Mriya Resort & SPA обновил логотип и визуальную айдентику. Новый логотип, который используется в коллаборации с TAMI GEE, был разработан специально для празднования 10-летия курорта. Помимо совместной капсульной коллекции с TAMI GEE, юбилейная программа Mriya X включает ряд других крупных проектов и более 100 ярких мероприятий, которые пройдут в 2024 году.
Стремление к высоким стандартам, премиальное качество и желание подарить клиентам уникальный опыт – всё это объединяет TAMI GEE и Mriya Resort & SPA и стало основой коллаборации, реализованной в эксклюзивной круизной коллекции.
О TAMI GEE
TAMI GEE – российский премиальный бренд одежды, создающий вещи, которые можно отнести к актуальной категории uplift base: они подходят и для работы, и для мероприятий, и для отдыха, соответствуя многозадачности современной женщины. Саботируя повсеместный оверсайз, героиня TAMI GEE не боится подчеркивать свою привлекательность и статус, она знает, как притягивать взгляды непрямолинейно и уместно и выражать индивидуальность через призму собственного стиля.
О Mriya Resort & SPA
Mriya Resort & SPA — ведущий мировой курорт премиум-класса, который является драйвером развития индустрии гостеприимства в стране. Курорт стал туристической доминантой России и способствует повышению привлекательности страны как туристического направления на мировой арене. За годы работы Mriya Resort & SPA стал единственным российским курортом, который завоевал более 100 международных и российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства, в том числе на World Travel Awards. Впечатляющий масштабами комплекс включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, 24 ресторана и бара с уникальными гастрономическими концепциями, бальнеологический комплекс, высококлассный SPA-центр и собственный пляж. Основные объекты курорта, такие как Японский сад «Шесть чувств», детский парк аттракционов «Дримвуд» и центр винного туризма WINEPARK, стали самостоятельными туристическими достопримечательностями.
В 2024 году отель Mriya Resort & SPA отмечает юбилей. За 10 лет мы прошли грандиозный путь, реализуя философию совершенного гостеприимства. С момента основания отель превратился в впечатляющий масштабами комплекс, в котором реализованы не имеющие аналогов инфраструктурные проекты.
День рождения курорта:
- Mriya X – это серия концептуальных мероприятий: выступлений артистов, ярких шоу, иммерсивных перформансов, захватывающих встреч и красочных событий, посвященных юбилейному дню рождения курорта.
- Программа объединена философией человекоцентричности, которая проявляется через чувства, мечты, осознанное отношение к миру и заботу о себе.
- Идея раскроется в трёх измерениях Mriya X: вечном, настоящем и будущем, каждое из которых будет находить свое отражение в течение всей праздничной недели. Масштабным завершением праздника станет гала-ужин с участием звёзд российской эстрады, именитых режиссеров и ведущих.
Ключевые мероприятия десятилетия:
- 10 августа —Вечеринка на пляже Electric Sahara — настоящее погружение в мир космической пустыни, где каждый гость сможет почувствовать себя частью удивительного и таинственного мира песчаных холмов
- 15 августа — Балет «Лебединое озеро»
- 16 августа — Грандиозный финал проекта «2 шефа — одна кухня» и выступление Стаса Пьехи
- 17 августа — Выступление группы The Hatters
- 18 августа – Выступление Soprano Турецкого
Обновление номерного фонда курорта:
Основные объекты курортной инфраструктуры Mriya Resort & SPA планируется развивать в соответствии с передовыми тенденциями и потребностями современных гостей. Прежде всего, это касается номерного фонда. В 2024 году на курорте запустили проект по реновации номеров, он пройдет в четыре этапа по 100 номеров. На текущий момент первый этап реновации завершен. Авторские интерьеры, функциональные планировки, технологичность и повышенные стандарты безопасности – таков будет "код будущего" для обновленных номеров различных категорий.
Обновление шведской линии:
Концептуальная трансформация прошла и в ресторане шведской линии Azurr. Помимо редизайна интерьера, направленного на создание атмосферы свежести и южного гостеприимства, пересмотрена логистика и функционал заведения. Нововведения призваны обеспечить более комфортный поток гостей и сократить время ожидания.
Новые проекты:
- Помимо масштабного развития самой территории курорта, курорт ставит планы по строительству ряда социально значимых объектов, которые будут способствовать повышению туристической привлекательности всего Крымского региона.
- Одним из ключевых проектов является строительство новой смотровой площадки с рестораном, которая расположится при въезде на территорию курорта. Этот объект не только станет новой узнаваемой достопримечательностью, но и предоставит гостям прекрасную возможность полюбоваться панорамными видами на море и курорт.
- Новым импульсом для развития станет открытие собственной яхтенной марины, способной принимать до 40 судов длиной до 40 метров. Эта локация не только расширит спектр услуг для любителей морских прогулок, но и станет местом отдыха с прогулочной зоной и амфитеатром.
- Знаковым объектом на территории марины вскоре станет маяк – навигационный ориентир, приобретающий статус культурного достояния региона. Своеобразным визуальным и звуковым ориентиром для всех гостей курорта станет и обновленный поющий фонтанный комплекс с водными хореографическими композициями под музыку.
Проект “Аромат курорта”
К своему юбилею Mriya Resort вместе с Алуштинским эфиромасличным заводом разработал особый аромат, который будет встречать гостей, сопровождать их отдых, и тонким шлейфом останется в воспоминаниях о курорте. Диффузоры для дома "Аромат вашего отдыха" от Mriya Resort будут уникальным сувениром для гостей, который перенесет вас в воспоминание о проведенном времени на курорте.
Календарь мероприятий 2025 г.
В Mriya Resort & SPA насыщенная событийная программа. Ежегодно на территории курорта проходит более 100 мероприятий, часть из которых стали уже настоящими брендами. Среди них – "Крымские каникулы", HoReCa Fest, гастрономический фестиваль "Гастролис", вечеринки на пляже и в Винном парке.
Mriya Resort & SPA также стал первопроходцем в регионе, проведя на своей территории спортивное соревнование по триатлону под названием "MriyaThlon". Это масштабное мероприятие привлекает атлетов со всей страны, которые соревнуются в плавании, велогонке и беге на живописных локациях курорта.
Богатая событийная программа Mriya Resort & SPA призвана сделать отдых гостей ярким, запоминающимся и наполненным новыми впечатлениями. Здесь каждый найдет развлечение по душе – от гастрономических фестивалей до спортивных состязаний, от музыкальных вечеринок до интеллектуальных форумов.