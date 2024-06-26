Эксперт раскрыла самые трендовые вещи лета 2024 года

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова раскрыла самые трендовые вещи лета 2024 года. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт призвала россиянок обратить внимание на архитектурные туфли.

«Здесь и круглые смелые формы, и острые углы, и искаженные пропорции, и эксперименты с фактурой. Носить необычную обувь сейчас рекомендуют не с базовой одеждой, а наоборот, с подчеркнуто элегантной или вечерней», — уточнила она.



Кроме того, из-за возвращения в моду стиля Y2K (year 2000) актуальность обрели яркие очки с желтыми линзами, заявила собеседница издания. По словам Мануковой, трендовыми стали и аксессуары в стиле бохо, в том числе ремни.

«Акцентный аксессуар можно носить с любимыми джинсами. Необязательны в данном случае и казаки — белоснежные кеды или балетки будут тоже уместны», — пояснила специалистка.



Редактор моды добавила, что популярность также обрели крупное золотое колье, клатчи и заколки.

В мае стилист Александр Рогов рекомендовал россиянкам носить одежду задом наперед. Эксперт проанализировал осенние модные коллекции известных марок и выделил новый тренд — расположенный наоборот воротник.