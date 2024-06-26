Плюс-сайз-модель в бикини снялась в рекламе косметики

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в откровенной рекламе бренда косметики Revlon. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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36-летняя манекенщица позировала перед фотографом в черно-белом бикини в сочетании с юбкой. Так, на одном из кадров ее запечатлели у бассейна с блеском для губ в руках, а на другом знаменитость стояла на борту яхты. Волосы Грэм были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж.

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В апреле Эшли Грэм показала снимки без фотошопа и восхитила фанатов. Тогда модель поделилась кадрами, на которых она запечатлена в вельветовом мини-платье. Поклонники заметили на бедрах манекенщицы целлюлит и принялись писать комплименты