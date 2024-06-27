$87.81+0.5394.11+0.38
Почта

Депутат Виталий Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин

В противном случае некоторые россиянки будут выглядеть так, будто бы их «покусали пчёлы».

Депутат Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин
© РИА Новости

Важно, чтобы инъекции могли проводить только квалифицированные специалисты.

Таким мнением зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

«Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования. Это вопрос эстетической медицины, это достаточно прибыльный бизнес. Запретить это невозможно, так как люди вправе корректировать каике-то особенности внешности. Другое дело, я не понимаю, кто делает операции, которые приводят к неестественным формам. Я — не медик, но должны быть медицинские стандарты оказания помощи, в том числе в косметической, эстетической хирургии. Все эти, простите меня, противоестественные порно-звёзды, непонятно с чем на лице и ниже лица — это всё уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы. Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками. Потом непонятно, что с этим делать, когда они поумнеют, если такой процесс произойдёт, всё-таки чудеса бывают. Я не разглядываю, что у них там в платье. Люди с огромными губами, как будто их покусали пчёлы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь чётко нужен регламент, какой объём должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги. Тогда даже безвкусные ПТУшницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог». Ранее стало известно, что Минпромторг запустит эксперимент по маркировке презервативов и филлеров. Он стартует в сентябре и продлится до конца августа 2025 года. Пилот коснётся отдельных видов медицинских изделий, в том числе, косметических нитей. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале нормативных актов. Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, эксперимент охватит «различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорождённых, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии».

Задача этого нововведения — протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработка механизмов взаимодействия участников рынка с системой маркировки.

Тренды
Виталий Милонов
Минпромторг
Госдума