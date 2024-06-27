Депутат Милонов призвал регламентировать увеличение губ для женщин

В противном случае некоторые россиянки будут выглядеть так, будто бы их «покусали пчёлы».

Важно, чтобы инъекции могли проводить только квалифицированные специалисты.

Таким мнением зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

«Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования. Это вопрос эстетической медицины, это достаточно прибыльный бизнес. Запретить это невозможно, так как люди вправе корректировать каике-то особенности внешности. Другое дело, я не понимаю, кто делает операции, которые приводят к неестественным формам. Я — не медик, но должны быть медицинские стандарты оказания помощи, в том числе в косметической, эстетической хирургии. Все эти, простите меня, противоестественные порно-звёзды, непонятно с чем на лице и ниже лица — это всё уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы. Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками. Потом непонятно, что с этим делать, когда они поумнеют, если такой процесс произойдёт, всё-таки чудеса бывают. Я не разглядываю, что у них там в платье. Люди с огромными губами, как будто их покусали пчёлы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь чётко нужен регламент, какой объём должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги. Тогда даже безвкусные ПТУшницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог». Ранее стало известно, что Минпромторг запустит эксперимент по маркировке презервативов и филлеров. Он стартует в сентябре и продлится до конца августа 2025 года. Пилот коснётся отдельных видов медицинских изделий, в том числе, косметических нитей. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале нормативных актов. Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, эксперимент охватит «различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорождённых, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии».



Задача этого нововведения — протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработка механизмов взаимодействия участников рынка с системой маркировки.