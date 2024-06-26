Косметолог раскрыла тренды ухода за кожей для летнего сезона

Главные места в косметичках россиянок занимают кремы и маски для лица, следом за ними идут сыворотки. Они обгоняют по продажам даже такие must-have средства, как пенка и гель для умывания. Это показало исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Косметолог Марина Ваулина отмечает, что с приближением лета особенно хочется сокращения уходовой рутины: большое количество средств на коже лица и тела может ощущаться дискомфортно в жаркую погоду. В этот период специалист рекомендует делать ставку на более универсальные средства. Например, выбирать тональные кремы сразу с SPF, чтобы не наносить дополнительные средства. Косметолог также рекомендует летом усилить защиту до 30. Если у вас светлая кожа с веснушками или вы легко сгораете — до 50 SPF.

Ваулина предложила альтернативу и «тяжелым» средствам для макияжа, подчеркивая, что в последние два года российские женщины отдают предпочтение естественности.

«Вместо помады — бесцветный бальзам для губ. Тренд на четко очерченные брови — тоже дело прошедших дней: все больше девушек используют только гель для укладки бровей. Цветная — в основном, коричневая — тушь для ресниц также поддерживает натуральный образ», — сказала эксперт.



Ваулина также выделила тренд на персонализацию — в этом году он от салонных процедур распространился и на домашний уход. Ежедневная программа должна соответствовать состоянию кожи, сезону и образу жизни. Для отпуска в жаркой стране женщине не подойдут те же средства, что она использует, работая в офисе под кондиционером.

Следующий тренд, который отметила эксперт, — общее восстановление, холистический подход к организму как к целому. Не может быть чистой и красивой кожи без внутреннего здоровья, поэтому сейчас многие компании разрабатывают интересные программы, которые первостепенно оценивают состояние организма. Они уже появились на рынке комплексного ухода и включают как наружные средства по уходу за кожей, так и витамины и добавки, которые используются точечно для конкретных задач.

Кроме этого, вместо того, чтобы посещать солярии, влияние которых на здоровье остается дискуссионным вопросом, по наблюдениям Ваулиной, россиянки стали все больше использовать загар «из флакона». Ее вывод подтверждают и аналитики Мегамаркета: приобретать автозагар покупатели маркетплейса начинают уже в феврале, но чем ближе лето, тем он популярнее. Это вписывается в общий тренд на экономию времени, который проявлялся также в минималистичном макияже и уходе.

Сегодня многие женщины интересуются косметикой, содержащей кислоты, пептиды, церамиды и тому подобные вещества. Но пользоваться ей нужно с умом, особенно в летний период.

На основании статистики покупок на Мегамаркете этой весной, пилинги у россиянок не слишком популярны. Возможная причина в том, что девушки домашнему уходу предпочитают салонные процедуры, подобранные индивидуально по типу и состоянию кожи, считает Ваулина. Она подчеркивает, что летом при необходимости можно делать всесезонные пилинги, но только при соблюдении защиты от UF. А оказание услуги действительно лучше доверить профессионалам, которые смогут подобрать мягкую комбинацию кислот, каждая из которых решает собственную задачу, а вместе они оказывают настоящий вау-эффект.

«Одна кислота обладает противовоспалительным действием, другая улучшает микробиом кожи, третья мягко отшелушивает и осветляет. Помочь подобрать нужные сможет только специалист, а вот в домашних условиях использование кислот может привести к последствиям после неправильно проведенной процедуры», — сказала косметолог салона «Сенсетика» Ваулина.



Некоторые косметические компании пытаются воссоздать качество салонных продуктов на дому. Они подбирают индивидуальный уходовый комплекс в соответствии с состоянием лица и временем года. В числе прочего, берут мазок и анализируют микробиом кожи — набор микроорганизмов, живущих на ее поверхности. А после в зависимости от ph кожи, ее увлажненности, состояния и здоровья, делают выводы, как кожа будет реагировать на те или иные вредные вещества, экологию, патогены, аллергены. Исходя из этого анализа можно подобрать наиболее эффективные уходовые комплексы и витамины, сократив количество посещений салонов красоты, рассказывает эксперт.

Подводя итоги, Ваулина поделилась маст-хэв средствами на лето: цветная тушь для ресниц, гель для укладки бровей, бальзам-тинт для губ, автозагар, маска для лица увлажняющая, крем для лица с SPF, сыворотка для лица.