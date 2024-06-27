Наручные часы всегда в моде: выбираем актуальную модель

Десять часов и десять минут — вы никогда не задумывались, почему на витринах у всех часов стрелки выставлены именно таким образом? Положение стрелок, напоминающее улыбающийся смайл, называется «счастливые часы». Данный маркетинговый ход настраивает на позитивный лад — то, что нужно, чтобы вдохновиться новыми моделями часов.

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«Алиса в стране чудес» от NIKA

Сложно представить одно из самых известных произведений Льюиса Кэрролла без образа часов. Поэтому совершенно неудивительно, что новая модель получила название «Алиса в стране чудес». Серебряный корпус, циферблат из перламутра, подвижный «веер», украшенный цветной эмалью и фианитами. Главное, глядя на такой аксессуар, — не уподобляться кролику. Он все время спешил и не умел насладиться моментом.

«Джокер Классик» от Konstantin Chaykin

Серия часов с антропоморфными циферблатами получила название «Ристмоны» — от английского wrist monster, то есть «монстр на запястье». Первым монстром стал Джокер, который появился в 2017 году, а теперь получил новое «лицо». Изменился механизм, уменьшился размер циферблата, но неизменным осталось одно: указатели часов и минут в виде глаз и превратившийся в ухмыляющийся рот указатель фаз Луны.

OMNI от Bernhard H. Mayer

Экологическая роскошь — это когда часы изготовлены из сертифицированных recycle-материалов. Например, ремешки из переработанной стали или термопластика, который не вредит почве и уменьшает углеродный след. В качестве акцентов — циферблаты в трех освежающих оттенках: пастельно-розовом, мятном, небесно-голубом.

Astronomer от Agelocer

Космос и время — понятия неразделимые. Стрелки вращаются вокруг Земли. Звезды заполняют циферблат. Луна, на которой можно рассмотреть и кратер, и лунное море, движется по кругу, отображая фазы в иммерсивном «окне». Космический пейзаж затягивает, время бежит.

Automatico от D1 Milano

Рассуждать на тему, что лучше — кварц или механика — все равно что спорить о достоинствах и недостатках автоматической и механической коробок передач. На повестке — вариант часов для поклонников механики. И это тот самый случай, когда бирюзовый и фиалковый циферблаты, обрамленные в сдержанный корпус из нержавеющей стали, ассоциируются не с нежностью, а лаконичностью.